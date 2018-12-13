جيل_البرجر_والآيسكريم.. “شاهد” كيف رد مساعد سلطنة عمان على نائب قلل من قيمة شباب السلطنة

ردا على عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الإعلام به علي بن أحمد المعشني الذي أشعل موجة من الغضب ضده بعد تقليله من تقليله من الشباب ووصفهم بجيل “البرجر والآيس كريم”، أعاد ناشطون عمانيون تداول مقطع فيديو لمساعد مفتي السلطنة الشيخ كهلان الخروصي يؤكد فيه على أن شباب عُمان هم عماد الوطن.

ووفقا للفيديو، فقد توجه “الخروصي” للشباب قائلا: “أنتم لستم مشكلة..الشباب في الإسلام هم علاج للمشكلات وبمثابة طاقة للثبات على الدين وتجنب الإنحراف”.

وأكد “ألخروصي” على أن الشباب بالمفهوم القرآني هم الذين يقومون أود المجتمع ويتشبثون بمبادئهم وينشرون الفضيلة”.

كما طالب مساعد المفتي من الشباب بأن لا ينكسوا رؤوسهم، كونهم شباب مسلمون ينتمون لكتاب الله عز وجل.

https://twitter.com/omanvideos/status/1073082299535818754

وكان عضو مجلس الشورى العماني ورئيس لجنة الإعلام به علي بن أحمد المعشني، قد تسبب في موجة غضب واسعة بين العُمانيين على مواقع التواصل خاصة فئة الشباب.

وسبب الجدل الكبير هو ما دونه “المعشني” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، حيث خاطب جيل الشباب في السلطنة وفق ما رصدته (وطن) بقوله:”تأملوا ياجيل (البرجر ، والايس كريم) هكذا كانت البدايات الاولى بل واصعب من ذلك بكثير”.

وأرفق بتغريدته صورة قديمة للسلطان قابوس في بداية تأسيس النهضة العُمانية، والمشاق التي واجهتها الأجيال الأولى في سبيل هذه النهضة.

https://twitter.com/almashani_ali1/status/1072790173786755073

الأمر الذي اعتبره الشباب العُماني إهانة لهم وتسخيف من جهدهم، فدشنوا وسم #جيل_البرجر_والآيسكريم، للرد على نائب مجلس الشورى ووجهوا له انتقادات لاذعة كما شارك بالوسم شخصيات عامة وسياسية بالسلطنة.