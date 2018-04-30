شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على أنظمة الحكم في كل من الإمارات والبحرين لمشاركتهم في سباق للدرجات بالقدس المحتلة تنظمه وتشرف عليه إسرائيل، حيث وصل “عيال زايد” وصبيانهم بـ(جزيرة الرتويت) إلى مستوى غير مسبوق للتطبيع.

وفي تغريدة لها لاقت تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، دعت “حركة مقاطعة إسرائيل” الناشطين لمشاركتها وسم #إسحبوا_دراجاتكم الساعة السابعة 7:00 مساء بتوقيت القدس، للضغط على الفريق الإماراتي ونظيره البحريني للدراجات للانسحاب من سباق “طواف إيطاليا 2018″، الذي سيجري في القدس المحتلة في الرابع من مايو المقبل برعاية إسرائيلية.

شاركونا غداً على وسم #اسحبوا_دراجاتكم، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القدس، للضغط على الفريقين البحريني والإماراتي للدراجات الهوائية للانسحاب من سباق "طواف إيطاليا 2018" الذي سيفتتح في القدس المحتلة في الرابع من أيار/مايو، برعاية إسرائيلية. — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) April 30, 2018

وجرت العادة في التطبيع أن تشارك فرق إسرائيلية في الإمارات أو في دول أخرى، ولكن هذه من المرات النادرة التي يشارك فيها فريق رياضي إماراتي بفعالية رياضية تطبيعية بهذا الوضوح وبهذه الطريقة “السافرة” على حد وصف ناشطين.

وتأتي الفعالية الرياضية والتطبيعية قبيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وقبيل احتفالات الكيان الإسرائيلي بما يسمى “يوم الاستقلال” في 15 مايو القادم، حيث من المتوقع أن يشارك الرئيس الأمريكي ترامب في هذه الاحتفالات بعد 6 شهور من اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسط غضب فلسطيني وعربي شعبي واسع النطاق.

ودعت حركة مقاطعة إسرائيل إلى «منع إسرائيل من توظيف الرياضة لإخفاء احتلالها العسكري ونظامها العنصري الممتد على مدار عقود».