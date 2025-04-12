مؤثر.. “أمل ثم ألم”.. اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم شيكا

وطن – رحل اليوم عن عالمنا، السبت 12 أبريل 2025، اللاعب السابق في نادي الزمالك إبراهيم شيكا عن عمر يناهز 27 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان المستقيم.

في الساعات الأخيرة من حياته، كانت الحالة الصحية لإبراهيم شيكا في تدهور سريع. قرر الأطباء خضوعه لعملية منظار صباح اليوم، بعد أن كانت الآمال ما تزال معلقة على تحسن حالته الصحية، ولكن قدر الله كان أسرع.

وكان من المقرر أن يدخل “شيكا” غرفة العمليات، إلا أنه توفى في الساعة السابعة صباحًا قبل أن يتمكن من الخضوع للعملية.

تدهور حالة شيكا وساعاته الأخيرة

قبل ساعات من وفاته، تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ، مما أثار القلق بين أسرته ومحبيه. رغم انتشار أنباء عن وفاته أمس، خرجت زوجته لتؤكد أن إبراهيم ما زال على قيد الحياة، وطالبت الجميع بالدعاء له.

كانت تلك اللحظات مليئة بالأمل والترقب، ولكن في النهاية، غيّب الموت إبراهيم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ردود الفعل والتضامن

أثارت وفاة إبراهيم شيكا حزناً عميقاً بين محبي كرة القدم، خاصةً في المجتمع الرياضي المصري، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التضامن الكبير مع أسرته.

تصدر اسم “شيكا” العناوين، ونعاه عدد من لاعبي الكرة والجماهير الذين أعربوا عن حزنهم العميق لفقدان هذا الشاب الطموح الذي لم يُكمل مسيرته الرياضية بسبب المرض.

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من هو إبراهيم شيكا؟

إبراهيم شيكا، الذي وُلد في عام 1997، أطلق عليه لقب “شيكا” تيمّنًا بأسلوب لعبه المشابه للنجم محمود عبد الرازق شيكابالا. بدأ مشواره الكروي في نادي الزمالك قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب وطلائع الجيش، إلا أن حالته الصحية لم تسمح له بمواصلة مسيرته.

تشييع الجثمان والعزاء

من المقرر أن يتم تشييع جثمان إبراهيم شيكا بعد صلاة العصر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، على أن يُدفن في مقابر الأسرة في نفس المدينة. كما سيقبل العزاء في منزل الأسرة بمنطقة فيصل.