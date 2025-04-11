هل يوقف ابن سلمان حرب غزة؟.. هآرتس: تأثيره على ترامب أقوى من إسرائيل ومصر

وطن – في تطور لافت على صعيد الأزمة الفلسطينية، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن ما وصفته بـ”الدور الحاسم” الذي قد يلعبه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدى رغبة متزايدة في إنهاء الحرب، يعتبر أن الرياض قادرة على التأثير عليه أكثر من إسرائيل أو مصر.

تقرير “هآرتس” أشار إلى أن إدارة ترامب منحت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهلة غير معلنة لإنهاء العمليات العسكرية، يُرجح أن لا تتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة، منذ لقائهما الأخير في البيت الأبيض. ورجّحت الصحيفة أن يكون هناك توافق ضمني على تاريخ مستهدف لإنهاء الحرب، ولو لم يُعلن رسميًا بعد.

لكن اللافت في التقرير هو الحديث عن تحضيرات لزيارة مرتقبة للرئيس ترامب إلى الرياض في مايو القادم، والتي ستكون أولى زياراته الخارجية منذ توليه منصبه، وهي خطوة تعكس أهمية الدور السعودي في الملفات الإقليمية، وعلى رأسها حرب غزة.

وبينما لم تكشف الصحيفة عن تفاصيل الصفقة السياسية المحتملة، فإن العديد من المراقبين يرون أن إنهاء الحرب قد يكون الثمن الذي تطلبه السعودية للمضي قدمًا نحو التطبيع العلني مع إسرائيل، بعد أن تخلّت عن شرط إقامة دولة فلسطينية عقب السابع من أكتوبر.

وكانت تقارير إعلامية دولية قد ألمحت إلى وجود وساطات سعودية وراء الكواليس لتخفيف حدة التصعيد، بينما تستمر الضغوط الأمريكية على حكومة نتنياهو لوضع حد للمعارك.

في المقابل، ما يزال الغموض يلف موقف السعودية العلني من مجريات الحرب، وسط ترقب واسع لما قد تسفر عنه الزيارة المرتقبة، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة قد تعيد تشكيل خريطة التحالفات في الشرق الأوسط.