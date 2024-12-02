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السعودية تتراجع عن شرط الدولة الفلسطينية مقابل إتمام التطبيع مع إسرائيل

سالم حنفي

وطن – كشفت تقارير غربية أن السعودية تخلت عن مطلبها الأساسي لإقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع مع إسرائيل.

وفقًا لمسؤولين سعوديين وغربيين، أبلغت الرياض واشنطن أنها قد تكتفي بالتزام علني إسرائيلي بحل الدولتين في سبيل إبرام معاهدة أمنية ثنائية.

بينما يصف نتنياهو التطبيع مع السعودية بأنه إنجاز تاريخي، يواجه ضغوطًا داخلية من ائتلافه الحاكم المعارض لأي تنازلات للفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى.

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