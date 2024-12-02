السعودية تتراجع عن شرط الدولة الفلسطينية مقابل إتمام التطبيع مع إسرائيل

وطن – كشفت تقارير غربية أن السعودية تخلت عن مطلبها الأساسي لإقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع مع إسرائيل.

وفقًا لمسؤولين سعوديين وغربيين، أبلغت الرياض واشنطن أنها قد تكتفي بالتزام علني إسرائيلي بحل الدولتين في سبيل إبرام معاهدة أمنية ثنائية.

بينما يصف نتنياهو التطبيع مع السعودية بأنه إنجاز تاريخي، يواجه ضغوطًا داخلية من ائتلافه الحاكم المعارض لأي تنازلات للفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى.

🔴الكشف عن تراجع سعودي عن شرط إقامة دولة فلسطين كشرط لـ #التطبيع مع إسرائيل تزامنًا مع عدوان إسرائيلي على قطاع #غزة … فما القصة؟🤔👇 pic.twitter.com/VNgOfss8JT — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 30, 2024