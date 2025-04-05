“حفل الخمر” يُغضب المغاربة.. غناء أمام أطفال يدعو للسكر يثير عاصفة من الجدل!

وطن – شهدت مدينة طنجة المغربية موجة غضب عارمة بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحفل غنائي أُقيم بمناسبة عيد الفطر، يظهر فيه مغني شعبي يؤدي أغنية تمجّد شرب الخمر والسكر، وذلك أمام جمهور من الأطفال والقُصّر.

الفيديو، الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف مشاهد لأطفال يرددون كلمات الأغنية التي وُصفت بأنها غير لائقة وخادشة لقيم المجتمع.

الواقعة طرحت تساؤلات عديدة حول طبيعة المحتوى الفني المقدم في الفعاليات العامة، خاصة تلك الموجهة لفئة حساسة مثل الأطفال. كثيرون رأوا أن السماح بمثل هذا النوع من الحفلات يمثل تسيبًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لمنظومة القيم التربوية والأخلاقية التي يُفترض أن تُغرس في الناشئة، وليس تشويهها عبر ترويج ثقافة السكر والانحلال في فضاء مفتوح وعلني.

المطالب تصاعدت لتشمل تدخل النيابة العامة من أجل فتح تحقيق ومحاسبة كل من ساهم في تنظيم هذا الحفل أو مرّره دون رقابة، لا سيما وأن المشهد جرى وسط احتفال رسمي بعيد ديني له رمزيته الكبرى في المجتمع المغربي. البعض شدد على ضرورة فرض رقابة مشددة على الأنشطة الترفيهية، بينما ذهب آخرون إلى المطالبة بتفعيل دور المؤسسات التربوية والثقافية لرد الاعتبار للذوق الفني العام.

وفي خضم الغضب، برزت دعوات لتحديث القوانين المنظمة للفعاليات الفنية، وفرض معايير صارمة تضمن احترام خصوصية الجمهور المستهدف، خاصة حين يتعلق الأمر بالقاصرين.

الواقعة فتحت نقاشًا أعمق حول من يتحمل مسؤولية الانحدار في الذوق العام: هل هو الفنان، أم المنظم، أم غياب الدولة عن متابعة هذه التفاصيل المهمة في فضاء عام يُفترض أن يحترم هوية المجتمع؟