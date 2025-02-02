إسرائيل تهدد تامر المسحال بعد تقريره عن يحيى السنوار.. تحريض واتهامات خطيرة

وطن – تصاعدت التهديدات الإسرائيلية ضد الصحفي الفلسطيني تامر المسحال، المذيع في قناة الجزيرة، عقب بث حلقته الأخيرة من برنامج “ما خفي أعظم”، والتي تناولت تفاصيل جديدة عن الشهيد يحيى السنوار، قائد حركة حماس، وطريقة إدارته للحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي من قلب المعركة.

التهديدات جاءت عبر قناة “آي 24 نيوز” العبرية، التي اتهمت المسحال بالعمل لصالح المقاومة، واعتبرت تقريره بمثابة “إنتاج إعلامي يخدم الدعاية المعادية لإسرائيل”، في محاولة واضحة لإسكات صوت الإعلام الحر ومنع كشف الحقيقة.

أظهر تقرير المسحال لقطات نادرة لـ السنوار في الخطوط الأمامية للقتال، حيث قاد المعارك بنفسه، على عكس الرواية الإسرائيلية التي ادعت أنه كان مختبئًا في الأنفاق. كما كشف البرنامج تفاصيل عمليات المقاومة العسكرية، مثل استدراج قوات إسرائيلية إلى الكمائن داخل غزة، مما أدى إلى مقتل وأسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين. التقرير سلط الضوء على طريقة إدارة السنوار للمعركة من الميدان، وفضح هشاشة المعلومات الاستخباراتية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال.

بث التهديد العلني ضد المسحال أثار موجة من الغضب والاستنكار، حيث اعتبره الصحفيون والناشطون محاولة لترهيب الإعلاميين، بعد أن نجح البرنامج في كشف فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه بغزة. ويعيد هذا التحريض إلى الأذهان عمليات استهداف الاحتلال لصحفيي الجزيرة سابقًا، وأبرزهم شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت برصاص قناص إسرائيلي في جنين.

وفي أول تعليق له، قال المسحال إن الاحتلال الإسرائيلي انتقل من التحريض إلى التهديد المباشر، لكنه أكد التزامه بنقل الحقيقة بكل مهنية وشجاعة. وأشار إلى أن الاحتلال يحاول التأثير على الرأي العام العالمي عبر تشويه الصحفيين الفلسطينيين الذين ينقلون جرائمه في غزة والضفة الغربية المحتلة.

لم يكن المسحال الصحفي الأول الذي يتعرض لحملة تحريض إسرائيلية، إذ استهدفت تل أبيب العديد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تنقل معاناة الفلسطينيين للعالم. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإعلامية، حيث تحاول إسرائيل طمس جرائمها عبر الضغط على الصحافة الحرة.

🔴 الصحفي في قناة الجزيرة #تامر_المسحال يثير غضب الاحتلال بشكل متواصل، ويتلقى تهديدات مباشرة بسبب تقريره عن الشهيد #يحيى_السنوار 👇 pic.twitter.com/HHvubXSsPK — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 1, 2025