ما خفي أعظم” يكشف تفاصيل مثيرة عن طوفان الأقصى.. إسرائيل في حالة صدمة

وطن – أثار تحقيق برنامج “ما خفي أعظم” الذي بثّته قناة الجزيرة ردود فعل واسعة في إسرائيل، بعدما كشف عن معلومات ومواد حصرية تتعلق بعملية “طوفان الأقصى” التي قادتها كتائب القسام في 7 أكتوبر 2023. وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك القناة 12، وصفت التحقيق بأنه فضح فشلًا أمنيًا واستخباراتيًا غير مسبوق لدى الاحتلال خلال ما أسمته “السبت الأسود”.

التحقيق عرض وثائق ومشاهد حصرية كشفت عنها كتائب القسام لأول مرة، توثق مراحل التخطيط والتنفيذ لعملية “طوفان الأقصى”. كما أظهر التحقيق مشاهد فريدة للقائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، وهو واقف على قدميه داخل غرفة العمليات العسكرية، يضع اللمسات الأخيرة على خطة الهجوم. هذه اللقطات أكدت حجم الاستعداد والتنظيم الدقيق الذي سبق الهجوم، ونسفت المزاعم الإسرائيلية حول عشوائية المقاومة.

وسلط التحقيق الضوء على تحركات الشهيد يحيى السنوار، الذي ظهر في لقطات حصرية وهو يدير المعارك من تل السلطان برفح. أظهرته المشاهد وهو يتفقد خرائط داخل منزل كانت قوات الاحتلال تستخدمه سابقًا، ويتجول في الشوارع خلال الحرب، مما يعكس شجاعته وعدم خشيته من التهديدات.

التغطية الإسرائيلية للتحقيق أكدت أن البرنامج كشف عمى استخباراتي واضح قبل وقوع الهجوم، حيث أظهرت المواد التي حازتها المقاومة الفلسطينية منذ ما قبل أكتوبر 2023، فشلًا ذريعًا في توقع الهجوم وتداعياته.

التحقيق الذي ركز على مراحل التخطيط والتنفيذ، أظهر انعقاد القيادة العسكرية للمقاومة، بما في ذلك مناقشة الخطة النهائية للهجوم الذي أطلق عليه الاحتلال اسم “السبت الأسود”. ووفقًا للإعلام العبري، فإن البرنامج أعاد فتح النقاشات حول كفاءة الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، التي عجزت عن منع أو احتواء العملية.

لم تقتصر صدمة الاحتلال على الجانب الأمني فقط، بل أثار التحقيق قلقًا حول تداعياته على الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي باتت تعيش حالة انعدام الثقة بالمؤسسة الأمنية والعسكرية.