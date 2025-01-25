لماذا أعيد إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية؟

وطن – أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثيين كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، في قرار يعكس تحولًا حادًا في السياسة الأمريكية تجاه الجماعة اليمنية التي أثارت الجدل دوليًا بسبب هجماتها المتكررة على الشحن البحري والبنية التحتية الإقليمية. يأتي هذا التحرك بعد أن ألغى الرئيس السابق جو بايدن هذا التصنيف عام 2021، مراعاة لمخاوف إنسانية أثارتها منظمات إغاثية بشأن الأثر السلبي المحتمل على الأوضاع الإنسانية في اليمن.

ترامب برر قراره الجديد بأن الجماعة تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، والمدنيين في المنطقة، وحلفاء واشنطن، إضافة إلى تأثيرها السلبي على استقرار التجارة البحرية العالمية. منذ أكتوبر 2023، أطلق الحوثيون أكثر من 300 صاروخ باتجاه إسرائيل، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة واستهدف مصالح تجارية واستراتيجية، فضلاً عن استهدافهم مطارات سعودية ومنشآت حيوية.

التصنيف يعزز من قدرة واشنطن على فرض عقوبات اقتصادية على الكيانات التي تدعم الحوثيين ماديًا أو عسكريًا، ويتيح تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة ومنع التأشيرات. كما يُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لحرمان الجماعة من الموارد التي تمكنها من شن هجمات تهدد الأمن الإقليمي.

الهجمات الحوثية الأخيرة على الملاحة الدولية، وتحديدًا في البحر الأحمر، أثارت قلقًا عالميًا، حيث اتهمت واشنطن الجماعة بالتسبب في التضخم العالمي عبر تهديدها لخطوط الإمداد الحيوية.

في المقابل، هدد الحوثيون بالتصعيد حال استهداف اليمن أو فرض مزيد من القيود عليهم، مشيرين إلى امتلاكهم ترسانة صاروخية قادرة على استهداف خصومهم في المنطقة.

التوترات الحالية تأتي في ظل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يسعى لتعزيز التحالفات مع دول الخليج وإسرائيل لمواجهة ما يعتبره تهديدًا متناميًا من الجماعات المسلحة المدعومة إقليميًا. يُتوقع أن يكون لإعادة التصنيف تأثير كبير على الديناميكيات السياسية والعسكرية في اليمن والمنطقة ككل، مع بدء تطبيق القرار خلال الأسابيع المقبلة.

🔴ماذا وراء إعادة #البيت_الأبيض إدراج #الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهـ ـ.ـابية الأجنبية ؟👇 pic.twitter.com/YDZDeTYEOk — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 23, 2025