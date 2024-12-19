تطبيع إعلامي.. عماد الدين أديب.. من الإمارات إلى تل أبيب

وطن – أثارت زيارة الإعلامي عماد الدين أديب إلى تل أبيب موجة غضب كبيرة في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجرى حواراً مع الباحث الإسرائيلي إيتامار رابينوفيتش المعروف بدوره في المفاوضات السورية الإسرائيلية خلال التسعينيات.

أعلن عدد من الصحفيين والنشطاء رفضهم للتطبيع الذي يمثله هذا اللقاء، مؤكدين إدانة التطبيع الإعلامي مع الكيان الصهيوني.

تبرأت نقابة الصحفيين المصريين من أديب وأوضحت أنه ليس عضواً فيها منذ سنوات، مشددة على موقفها الثابت ضد التطبيع.

كشف عماد أديب أنه سبق له زيارة إسرائيل أكثر من خمس مرات منذ عام 1996، وهو ما أثار استغراب العديد من المتابعين الذين انتقدوا تكرار زيارته للكيان المحتل، خاصة في ظل استمرار جرائمه بحق الفلسطينيين في غزة والضفة.

🔴ما هدف #الإمارات من إرسال #عماد_أديب الشقيق الأكبر لعمرو أديب ـ بوق #السعودية التي حاز جنسيتها ـ إلى #إسرائيل تحت ستار إجراء لقاء إعلامي؟👇 pic.twitter.com/SBnbt6817Z — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 18, 2024