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“إفضح متصهين”.. وطن يجمع قائمة بأسماء الصهاينة العرب

باسل سيد
باسل سيد

وطن – في زمن شهد فيه العالم أبشع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة والفلسطينيين، اختار البعض من السياسيين والنشطاء والإعلاميين العرب أن يتخلوا عن عروبتهم وينحازوا للمصالح الإسرائيلية.

“وطن” تجمع قائمة من الشخصيات التي لفظها التاريخ بسبب مواقفها المخزية وتبريرها لجرائم الاحتلال. من بينهم محمد دحلان الهارب إلى الإمارات، الإعلامي السعودي فهد الشمري، والسياسي الكويتي فهد الشليمي، وصولاً إلى شخصيات مثل الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله والمغني التونسي محسن الشريف.

هذه الشخصيات لم تكتفِ بالصمت أمام الجرائم بل دافعت عنها علنًا، مخلّفة وراءها إرثًا من الخيانة.

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