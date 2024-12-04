صهر ترامب اللبناني في منصب حساس.. من يكون مسعد بولس؟

وطن – اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رجل الأعمال اللبناني الأصل مسعد بولس مستشارًا لشؤون الشرق الأوسط.

يرتبط بولس بعائلة ترامب من خلال المصاهرة، إذ تزوج نجله “مايكل” من “تيفاني ترامب” عام 2022.

ولعب بولس دورًا محوريًا في حملة ترامب الرئاسية لعام 2024، حيث ساعد على تعزيز شعبيته بين الجالية العربية والمسلمة.

ويعد “بولس” الآن العقل المدبر لملف الشرق الأوسط في الإدارة الجديدة، حيث يعوّل ترامب عليه لتحقيق اختراقات سياسية ودبلوماسية في المنطقة، بما في ذلك تعزيز عملية السلام.

🔴من بلدة “كفر عقا” قضاء الكورة شمال #لبنان.. صهر #ترامب اللبناني في منصب حساس

من هو “صانع الصفقات” #مسعد_بولس الذي عينه ترامب مستشاره لشؤون الشرق الأوسط، ولماذا يراهن على خبرته؟👇 pic.twitter.com/Q2yqQPnOZ0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 3, 2024