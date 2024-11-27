شخصية معادية للإسلام ومحرّض ضد غزة في إدارة ترامب.. من يكون؟

وطن – يقترب سبستيان غوركا من العودة إلى البيت الأبيض في إدارة ترامب، حيث يخطط لتولي منصب نائب مساعد الرئيس ومدير أوّل لمكافحة الإرهاب.

غوركا أثار الجدل بمواقفه المتطرفة ضد الإسلام، وروّج لنظريات تخويف حول سيطرة الشريعة الإسلامية على الولايات المتحدة.

يعمل غوركا بشكل وثيق مع ستيفن بانون ومعهد “بريتبارت” اليميني، مما يعزز نفوذه بين مؤيدي ترامب الشعبويين.

يُثير هذا التعيين المحتمل مخاوف داخل الفريق الانتقالي لترامب، حيث رفض بعض الأعضاء العمل معه.

🔴جدل واسع بعد ترشيح شخصية معادية للإسلام وحرّض على الفلسطينيين في قطاع #غزة لتولي منصب بارز في إدارة #ترامب.. ما القصة؟👇 pic.twitter.com/K6TkaISQAV — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 27, 2024