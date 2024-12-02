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مشهد يثير عاصفة.. بايدن يثير جدلًا بحمله كتابًا مناهضًا لإسرائيل

سالم حنفي

وطن – أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن جدلًا واسعًا بعد ظهوره وهو يحمل كتاب “حرب المائة عام على فلسطين” للأكاديمي رشيد الخالدي، أثناء زيارته لمتجر في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس خلال الجمعة السوداء.

يأتي ذلك وسط انتقادات متزايدة لإدارته بسبب دعمها لإسرائيل في الحرب على غزة، ما دفع العديد من الناخبين العرب في أمريكا لتحويل دعمهم للجمهوريين.

 

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