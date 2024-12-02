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فضيحة اغتصاب محامية فرنسية تهز المغرب وتورط أبناء رجال أعمال بارزين

باسل سيد

وطن – أثارت قضية اغتصاب محامية فرنسية في المغرب جدلاً واسعًا بعد اتهام أبناء رجال أعمال بارزين، منهم محمد لعلج نجل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

الضحية أكدت تعرضها للتخدير والاغتصاب في حفل خاص بالدار البيضاء، ما أدى لاعتقال 3 متهمين وتوجيه تهم خطيرة كالتكوين الإجرامي والاغتصاب.

القضية تهدد النخبة الاقتصادية في المغرب، وسط تقارير عن محاولات تسوية ودية.

 

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