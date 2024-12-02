فضيحة اغتصاب محامية فرنسية تهز المغرب وتورط أبناء رجال أعمال بارزين

وطن – أثارت قضية اغتصاب محامية فرنسية في المغرب جدلاً واسعًا بعد اتهام أبناء رجال أعمال بارزين، منهم محمد لعلج نجل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

الضحية أكدت تعرضها للتخدير والاغتصاب في حفل خاص بالدار البيضاء، ما أدى لاعتقال 3 متهمين وتوجيه تهم خطيرة كالتكوين الإجرامي والاغتصاب.

القضية تهدد النخبة الاقتصادية في المغرب، وسط تقارير عن محاولات تسوية ودية.

🔴حادث اغـ ـ ـتصاب جماعي لمحامية فرنسية يقلب #المغرب.. أسماء بارزة متورطة تضم أبناء رجال أعمال بارزين ومشاهير وعائلات نافذة

👈اتهمت منظم الحفل وأبناء رجال أعمال باغـ ـ ـتصابها باستخدام مخدر “GHP”، وقالت إنها تعرضت لاغتصـ ـ ـاب جماعي، خلال حضورها رفقة خطيبها المغربي حفل خاص في… pic.twitter.com/PQg8c1uNcS — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 30, 2024