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ثورة طبية ستغير وجه العالم.. روسيا تقترب من إطلاق أول لقاح ثوري لعلاج السرطان

خالد السعدي

وطن – أعلنت روسيا عن قرب اعتماد لقاح ثوري مضاد للسرطان، يعد الأول من نوعه عالميًا.

يعتمد اللقاح على تقنية “mRNA” لتحفيز الجهاز المناعي ضد الخلايا السرطانية باستخدام طفرات الورم.

التجارب السريرية تبدأ منتصف العام المقبل، مع توقعات بعلاج سرطانات الجلد والبنكرياس والرئة.

وصف الرئيس بوتين اللقاح بـ”الإنجاز الكبير”، في حين أكدت الوكالة الفيدرالية الطبية الروسية ريادة موسكو عالميًا في هذا المجال.

يأتي الإعلان بعد نجاح الاختبارات على الفئران المخبرية.

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