“دواء يُنهي السرطان”.. بوتين يبشر العالم بإنجاز كبير للعلماء الروس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلماء الروس اقتربوا من تحقيق اختراق طبي وإيجاد لقاحات لحماية الإنسان من الإصابة بمرض السرطان، دون ذكر تفاصيل عن أنواع السرطانات التي تستهدفها تلك اللقاحات المرتقبة أو كيف تعمل.

وتحدثت دول مختلفة عن الأمل في تحقيق اختراقات في تكنولوجيا التطعيم المتعلقة بالسرطان، لكن تعليقات الرئيس الروسي أثارت الدهشة رغم ذلك.

وقال موقع “rbc” إن الرئيس الروسي بوتين ادعى في آخر مؤتمر صحفي متلفز له، أن علماء بلاده وصلوا إلى مراحل متقدمة نحو إنتاج لقاح ضد مرض السرطان.

وقال بوتين في منتدى في موسكو حول التقنيات المستقبلية: “لقد اقتربنا جداً من إنشاء ما يسمى بلقاحات السرطان والأدوية المعدلة للمناعة لجيل جديد.”

وأعرب عن أمله بأن يتم استخدامها بشكل فعال قريباً كطرق للعلاج الفردي،

ولم يقدم الرئيس الروسي أي تفاصيل حول أنواع السرطان التي ستستهدفها اللقاحات المقترحة أو كيفية عملها.

وقال: “بالطبع هناك العديد من الاكتشافات المثيرة الآن، ونحن نتطلع إلى مثل هذه الاكتشافات في المستقبل”.

530 دواءاً روسياً

وبحسب المصدر ذاته تم تسجيل 530 دواءً روسيًا في عام 2023، وبدأ إنتاج المعدات المحلية لجراحة القلب والأوعية الدموية والإنعاش وإعادة التأهيل وتشخيص الأمراض الوراثية بفضل تطورات العلماء والأطباء.

وسبق أن أدلى بوتين بادعاءات جريئة في مؤتمرات صحفية، لكنه كان يتحدث أيضاً على خلفية إحجام روسيا عن التطعيم ضد كوفيد-19.

وخلال الوباء، قدمت البلاد لقاح سبوتنيك V الخاص بها والذي قال الرئيس إنه تناوله بنفسه.

ووفق الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، فإنه حتى عام 2020، تم تسجيل هذا المرض لدى 18 مليون شخص، منهم 9.3 مليون حالة لدى الرجال، و8.8 مليون لدى النساء.

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ويحتل المرتبة الثانية في العالم في قائمة أسباب الوفاة. وتصف المؤسسة الوقاية من هذا المرض بأنها واحدة من أخطر المشاكل الصحية في القرن الحادي والعشرين.

وأوائل فبراير الجاري أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في حفل توزيع الجوائز السنوي الثامن “سوف نحيا!”، أن أكثر من 100 دواء لمرضى السرطان يخضع للتجارب السريرية في روسيا.

وقال موراشكو: “اليوم، لدينا أكثر من 100 دواء (للسرطان) في مرحلة التجارب السريرية، وتم تسجيل أكثر من 130 دواء محليا العام الماضي”، وأضاف أن روسيا لديها إمكانات تصديرية في مجال الطب النووي.