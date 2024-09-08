منظمات حقوقية تحرج النظام السعودي قبيل منتدى حوكمة الإنترنت

وطن – قبل انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت في الرياض ديسمبر المقبل، طالبت 40 منظمة حقوقية، بينها العفو الدولية، بالإفراج عن المعتقلين تعسفيًا في السعودية بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت.

ووصفت المنظمات استضافة الرياض للمنتدى بأنها “نفاق” في ظل قمع حرية التعبير الشديد الذي يمارسه ولي العهد محمد بن سلمان. وأمهلت المنظمات السلطات السعودية 100 يوم لإثبات التزامها بحرية التعبير وإصلاح قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.

كما دعت السعودية إلى تقديم ضمانات لسلامة المشاركين في المنتدى وعدم تعرضهم لأي مضايقات. وتواجه السعودية اتهامات واسعة بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة ضد النساء والمنتقدين على الإنترنت.