انتهاكات مروعة في السجون السعودية.. مناهل العتيبي ضحية التعذيب والإخفاء القسري

وطن – تتواصل الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون السعودية، حيث تعرضت الناشطة الحقوقية مناهل العتيبي لانتهاكات جسيمة داخل سجن الملز بالرياض، حيث حُكم عليها بالسجن 11 عامًا بسبب اختيارها ملابسها ودعمها لحقوق المرأة.

أبلغت مناهل عائلتها بتعرضها للإساءة الجسدية والنفسية، حيث أفادت بأنها محتجزة في ظروف غير إنسانية وزُج بها في زنزانة انفرادية.

وأوضحت أنها تعرضت لكسر في ساقها نتيجة التعذيب. منظمات حقوقية عدة دعت إلى تدخل دولي لمراقبة أوضاع المعتقلين بالسجون السعودية، في ظل تصاعد وتيرة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان داخل تلك المؤسسات.