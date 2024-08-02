“ثروة هنية” كيف شيطنت الإمارات الشهيد الراحل؟!

وطن – تتواصل محاولات الإمارات لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية، حيث اتضح تورطها في حملات إعلامية مضللة تستهدف قادة حماس، وخاصة بعد اغتيال إسماعيل هنية.

عقب الإعلان عن مقتل هنية، روجت حسابات مشبوهة لادعاءات عن امتلاكه ثروة تُقدر بـ4 مليارات دولار، وهي معلومات نشرتها صحيفة “التايمز” البريطانية.

الملفت أن كاتبة التقرير، ميلاني سوان، تقيم في الإمارات وتدير حملات إعلامية لصالح الحكومة الإماراتية، وتكتب لموقع “جيروزاليم بوست” الإسرائيلي.د

سوان، التي تحمل الجنسية البريطانية، حاصلة على ماجستير في السياسة من جامعة “إدنبرة” وأمضت عامًا في “جامعة تل أبيب”، وتكتب مقالات تدعم موقف الإمارات ضد حماس.

لم تدن الإمارات اغتيال هنية واكتفت ببيان أعربت فيه عن قلقها من تصاعد التوتر. كما تسعى أبوظبي لتحريض الغرب ضد المقاومة لتصنيف حماس كمنظمة إرهابية، مما يعكس موقفها المتماهي مع السياسات الإسرائيلية.