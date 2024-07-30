غضب جزائري بسبب تصريحات جبريل الرجوب في أولمبياد باريس.. ما القصة؟!

وطن -أثارت تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، جبريل الرجوب، موجة من الغضب بين النشطاء بعد قبوله لمشاركة رياضيين فلسطينيين في مواجهات مع لاعبين إسرائيليين خلال أولمبياد باريس 2024.

رغم المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، طلب الرجوب من الرياضيين الفلسطينيين الالتزام بالشرعية الأولمبية وعدم الانسحاب.

أكد الرجوب أن مشاركة فلسطين في الألعاب الأولمبية تعتبر إنجازاً عظيماً ورسالة بأن فلسطين حاضرة رغم المجازر.

هذه التصريحات أثارت استياء الجزائريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين يرون أنه كان يجب عليه أمر الرياضيين الفلسطينيين بالانسحاب من المنافسة عند مواجهة لاعبين إسرائيليين، كما فعلت الجزائر سابقاً.