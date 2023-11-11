المصري محمود السيد يهزم لاعب إسرائيلي ويرفض مصافحته في كأس العالم لسلاح المبارزة (فيديو)

وطن- رفض البطل المصري في سلاح المبارزة محمود السيد، بعد هزيمة لاعب الكيان الصهيوني يدعى دانييل فريدمان من مصافحته، في منافسات كأس العالم لسلاح سيف المبارزة المقامة في دولة سويسرا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، رفض المصري محمود السيد من مصافحة اللاعب الإسرائيلي الذي قام بمد يده للتحية، إلا أن اللاعب المصري رفض مصافحته.

رفض المصري محمود السيد مصافحة لاعب إسرائيلي

واعترض لاعب الكيان الصهيوني المدعو فريدمان، بعد قيام اللاعب المصري محمود السيد بعد رفض الأخير مصافحته، من خلال تقديم شكوى لحكم مباراة سلاح سيف المبارزة بعد نهايتها بفوز المصري بخماسية نظيفة دون مقابل.

وكان العديد من اللاعبين العرب والأجانب في مختلف الرياضات، قد عبروا عن تضامنهم وتعاطفهم مع القضية الفلسطينية من خلال التغريد عبر حسابتهم الشخصية عبر منصات التواصل أو التبرع أو بالتصريحات أو بالتضامن داخل الملعب.

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رفض الوقوف دقيقة صمت على أرواح القتلى الإسرائيليين

وسبق ذلك بأيام انسحاب الثنائي الجزائري والمغربي عيسى ماندي وإلياس أخوماش لاعبا فياريال الإسباني، من الوقوف دقيقة صمت على أرواح القتلى الإسرائيليين، خلال مواجهة فريقهم أمام مكابي حيفا الإسرائيلي في منافسات الدوري الأوروبي.

وتأتي تلك الخطوات من قبل اللاعبين العرب، إثر الحرب الإسرائيلية قطاع غزة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، منذ ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في كافة مستوطنات المحتلة عام 1948 والمحاذية للشريط الحدودي مع غزة.

ومن الجدير بالذكر، فقد ارتقى أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأصيب أكثر من 27 ألف بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذه الساعة.