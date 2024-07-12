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صندوق النقد الدولي يراوغ القاهرة مرة أخرى ويؤجل صرف القرض المنتظر

وطن
وطن

وطن – في ظل أزمة اجتماعية حادة وغليان في الشارع المصري بسبب غلاء الأسعار وغياب المواد الأساسية، أبلغ صندوق النقد الدولي القاهرة بإرجاء النظر في صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدر بـ820 مليون دولار، مما يزيد من حدة الاحتجاجات التي يدعو لها طيف واسع من المصريين يوم الجمعة 12 يوليو تحت شعار “جمعة الكرامة”.

تم تأجيل النظر في الملف إلى يوم 29 يوليو الجاري بعد أن كان مقررًا للاجتماع يوم أمس، ما أثار مخاوف الشارع المصري من ظهور أزمة مالية جديدة تؤثر على قيمة العملة المتهاوية وقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين الدوليين.

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