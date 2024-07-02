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الكشف عن طرق جديدة لتهريب المخدرات من سيناء إلى إسرائيل.. لماذا تثير خوف تل أبيب؟

بقلم
تهريب المخدرات من سيناء إلى إسرائيل

وطن – كشف تقرير إسرائيلي معلومات صادمة عن تهريب المخدرات من سيناء إلى إسرائيل. موقع “واللا” الإسرائيلي أفاد بأن العصابات في سيناء بدأت باستخدام مسيرات لتهريب أنواع مختلفة من المخدرات إلى إسرائيل.

مصدر أمني إسرائيلي وصف الأمر بأنه أشبه بإفراغ البحر بالملعقة في قطاع تصل حدوده إلى أكثر من 200 كيلومتر، محذرًا من انتقال التهريب إلى عمليات مسلحة إذا لم يكن هناك تعاون مصري.

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