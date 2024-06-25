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“خلاف تبون وشنقريحة”.. إعلام محمد السادس يختلق سيناريوهات وهمية لزعزعة استقرار الجزائر

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خلاف تبون وشنقريحة

وطن – لم يتوقف الإعلام المحسوب على النظام المغربي عن اختلاق سيناريوهات مزعومة بهدف شيطنة الجزائر وزعزعة أمنها، خاصة قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية. في الآونة الأخيرة، استهدفت مزاعم الإعلام المغربي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ولقاءه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

زعمت إحدى الصحف المحسوبة على النظام المغربي أن اللقاء أحدث تصدعًا بين تبون والجيش الجزائري، مدعية أن رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة غير راضٍ عما وصفته الصحيفة بـ”مغالاة تبون في علاقاته مع ماكرون”، نظرًا لتباين المصالح بين الجزائر وفرنسا حول عدة قضايا كقضية الصحراء.

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