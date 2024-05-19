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الرئيس الجزائري “والذكاء الاصطناعي”.. تبون يسخر من إعلام محمد السادس (فيديو)

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الرئيس الجزائري "والذكاء الاصطناعي".. تبون يسخر من إعلام محمد السادس

وطن – سخر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من الإعلام المغربي بعد زعمه أن ما تم بثه عن الصحراء التي تمت زراعتها بالقمح في البلاد، عبارة عن فبركة بواسطة الذكاء الصناعي وهو الادعاء الذي أثار موجة من الاستهزاء والسخرية وأحرج التلفزيون المغربي الرسمي قبل أيام.

وفي أحدث ظهور له، الأحد، قال تبون ضاحكاً وساخرا من هذه المزاعم للإعلام المغربي الرسمي: “إذا كان الذكاء الصناعي يطعمنا أكل مرحبا به.”

وأضاف “شغلنا الشاغل اليوم هو تقوية اقتصادنا وبالأخص انتاج الغذاء ونحن نعمل في هذا الاتجاه”.

وختم الرئيس الجزائري بقوله:”خلاصة القول الجزائر ليست جنة ولكن أبدا ليست جهنم”.

وجاء حديث تبون عقب إشرافه على تدشين القطب العلمي والتكنولوجي باسم الشهيد “عبد الحفيظ إحدادن” بالمدينة الجديدة “سيدي عبد الله” بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للطالب.

قمح الجزائر.. الذهب الأصفر

ونجحت الجزائر في إنتاج ما يكفيها من القمح فيما تعتمد جارتها المغرب على الاستيراد. وكانت تلفزيون المغرب الرسمي شكك في صحة الصور التي بثها التلفزيون الجزائري، وأظهرت الموارد الهائلة التي تم حشدها لحملة الحصاد المشتركة في الصحراء بالجزائر.

وزعم الإعلام المغربي أن صور الطابور الطويل جدًا من الشاحنات الكبيرة ذات اللون البرتقالي المتجه نحو أدرار، لم تكن حقيقية. فيما نفت مواقع مهمتها التحقق أن يكون الفيديو مزيفاً أو مصطنعاً.

وقوبل إدعاء الإعلام المغربي بالسخرية على شبكات التواصل الاجتماعي.

حفيظ دراجي يعلق

ورد المعلق الجزائري في قناة بي إن سبورتس حفيظ دراجي على الاتهامات المغربية بشكل غير مباشر.

ونشر دراجي على صفحته صور من حديقة الحامة وعلق:” صور خيالية من حديقة الحامة في قلب الجزائر العاصمة.إرث تاريخي، حضاري و ثقافي و سياحي لا مثيل له.. حتى الذكاء الاصطناعي لا يمكنه صناعة مثل هذه اللوحات الطبيعية الخارقة.”

وتابع: “ذكاء يدرك عيوبه وسلبياته ويسعى إلى تصحيحها بجهود أبنائه في كافة المجالات نترك الذكاء الزائف والاصطناعي لأولئك الذين يعيشون على الأكاذيب والغيرة والكراهية.” واختتم حفيظ الدراجي حديثه قائلاً: “القافلة لن تتوقف”.

وانتهت حملة الحصاد بالفعل في العديد من مناطق الحبوب بالجنوب الجزائري، لكنها بالكاد بدأت في مناطق أخرى مثل إليزي أو الوادي حيث من المتوقع أيضا حصاد جيد، مع محصول 70 قنطار للهكتار الواحد، حسب وسائل الإعلام العمومية.

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