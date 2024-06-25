القس دوماديوس.. أثار استياء الكنيسة المصرية بسبب تصرفاته مع المسلمين بعيد الأضحى

وطن – أثار القس دوماديوس حبيب إبراهيم جدلاً واسعاً في مصر بعد ظهوره سعيداً وهو يوزع الهدايا على الأطفال والنساء في شوارع مصر، واشترى أضحية وهنأ المسلمين بعيد الأضحى موثقاً ذلك بالفيديو.

عُرف دوماديوس بقربه من المسلمين وانفتاحه على الديانات الأخرى في أكثر من مناسبة، مما دفع الكنيسة المصرية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضده.

ظهر #القس_دوماديوس في مناسبات عدة وهو يوزع الهدايا ويشارك في احتفالات المسلمين، ما جعله محبوباً لدى الكثيرين لكنه أثار استياء #الكنيسة في #مصر والتي اعتبرت تصرفاته تتعارض مع تقاليدها وتعاليمها ما دفعها إلى اتخاذ تدابير تأديبية بحقه فجرت جدلا واسعا.. فما رأيك أنت؟ pic.twitter.com/UwWWEEQVJg — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 25, 2024