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القس دوماديوس.. أثار استياء الكنيسة المصرية بسبب تصرفاته مع المسلمين بعيد الأضحى

بقلم
القس دوماديوس حبيب إبراهيم

وطن – أثار القس دوماديوس حبيب إبراهيم جدلاً واسعاً في مصر بعد ظهوره سعيداً وهو يوزع الهدايا على الأطفال والنساء في شوارع مصر، واشترى أضحية وهنأ المسلمين بعيد الأضحى موثقاً ذلك بالفيديو.

عُرف دوماديوس بقربه من المسلمين وانفتاحه على الديانات الأخرى في أكثر من مناسبة، مما دفع الكنيسة المصرية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضده.

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