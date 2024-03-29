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قس مصري دخل الإسلام يفاجئ مذيع التلفزيون السعودي بالمسجد النبوي (فيديو)

بقلم
القس المصري مؤمن إبراهيم دخل الإسلام يفاجئ مذيع التلفزيون السعودي بالمسجد النبوي

وطن – عبر قس مسيحي مصري أسلم منذ سنوات عن سعادته البالغة لتواجده في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، وبالحياة الروحانية وحالة الإيمان التي تسود الحرم النبوي في مثل هذه الأيام من كل عام.

وقال القس “مؤمن ابراهيم” الذي بدا يرتدي ثياب وهيئة علماء المسلمين، أنه لم ير في حياته منظراً مهيباًـ كمنظر اجتماع ملايين المصلين في الحرم المكي.

كان يدعى القس بيشوي

وقال القس ابراهيم لمذيع “الإخبارية” السعودية إنه أسلم عام 2001 ويقيم في المدينة المنورة من حينها وكان اسمه قبل ذلك القس بيشوي داوود ملك سليمان.”

وأردف: “هذا المنظر الذي كنت أشتاق إليه حتى وأنا قس.. منظر إيماني بشري وهدوء في نفس الوقت..لا يمكن رؤيته في مكان آخر”.

وقد حاز مقطع الفيديو تفاعلاً على حساب القناة السعودية على منصة إكس، ومن خلال التعليقات على الفيديو وإعادة النشر له، عبر المستخدمون عن سعادتهم بهذه المشاعر، وكتبوا له الدعوات.

وعلق أحدهم قائلا: “مقطع يفرّح.. الله يثبته يا رب”.

وعقب حساب باسم “جهينة”:”إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هداية القلوب بيد الله”.

فيما قال “نايف” :” الحمد لله على نعمة الاسلام وعندنا أناس يركضون يريدون أن يتحولوا إلى ملاحدة”.

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القس المصري مؤمن إبراهيم دخل الإسلام يفاجئ مذيع التلفزيون السعودي بالمسجد النبوي

قس مصري دخل الإسلام يفاجئ مذيع التلفزيون السعودي بالمسجد النبوي (فيديو)

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