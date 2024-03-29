قس مصري دخل الإسلام يفاجئ مذيع التلفزيون السعودي بالمسجد النبوي (فيديو)

وطن – عبر قس مسيحي مصري أسلم منذ سنوات عن سعادته البالغة لتواجده في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، وبالحياة الروحانية وحالة الإيمان التي تسود الحرم النبوي في مثل هذه الأيام من كل عام.

وقال القس “مؤمن ابراهيم” الذي بدا يرتدي ثياب وهيئة علماء المسلمين، أنه لم ير في حياته منظراً مهيباًـ كمنظر اجتماع ملايين المصلين في الحرم المكي.

فيديو | “كنت قسا ونفسي تتوق إلى زيارة المسجد النبوي” زائر مصري: أسلمت عام 2001.. لم أر في حياتي منظرا مهيبا مليئا بالروحانية والإيمان مثل منظر اجتماع ملايين المصلين في الحرم المكي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/tcW8w7saFb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 28, 2024

كان يدعى القس بيشوي

وقال القس ابراهيم لمذيع “الإخبارية” السعودية إنه أسلم عام 2001 ويقيم في المدينة المنورة من حينها وكان اسمه قبل ذلك القس بيشوي داوود ملك سليمان.”

وأردف: “هذا المنظر الذي كنت أشتاق إليه حتى وأنا قس.. منظر إيماني بشري وهدوء في نفس الوقت..لا يمكن رؤيته في مكان آخر”.

وقد حاز مقطع الفيديو تفاعلاً على حساب القناة السعودية على منصة إكس، ومن خلال التعليقات على الفيديو وإعادة النشر له، عبر المستخدمون عن سعادتهم بهذه المشاعر، وكتبوا له الدعوات.

وعلق أحدهم قائلا: “مقطع يفرّح.. الله يثبته يا رب”.

وعقب حساب باسم “جهينة”:”إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هداية القلوب بيد الله”.

إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء

هداية القلوب بيد الله، — جهينه (@joh_at72) March 29, 2024

فيما قال “نايف” :” الحمد لله على نعمة الاسلام وعندنا أناس يركضون يريدون أن يتحولوا إلى ملاحدة”.