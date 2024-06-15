مشاهير أجانب يدعمون فلسطين وسط صمت مشاهير العرب

وطن – شهدت الساحة الفنية العالمية مؤخراً تصاعداً في الدعم العلني للقضية الفلسطينية من قبل عدد من الفنانين الأجانب.

مغني الراب الأمريكي ماكليمور قدّم أغنية “قاعة هند” (Hind’s Hall) أمام الآلاف من الجماهير، مستذكراً قصة الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند، ما يعكس التزامه العميق بالقضية الفلسطينية. ماكليمور، المعروف بدعمه للقضايا الحقوقية ومعارضته للسياسات الأمريكية الداعمة للاحتلال، جدد دعمه لفلسطين خلال حفلاته في ألمانيا، داعياً إلى الوقوف ضد الفصل العنصري والإبادات الجماعية.

على الجانب الآخر، يُلاحظ غياب مماثل للدعم من قبل بعض الفنانين العرب، الذين، على العكس، يحتفلون بالكيان الصهيوني ويروجون منتجاته.