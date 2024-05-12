“مقاطعة المشاهير” دعما لغزة.. قصة الوسم الذي اجتاح الدول العربية والعالم

وطن – تعبيراً عن دعمهم القوي للفلسطينيين المضطهدين، يقوم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بحظر أعداد كبيرة من المشاهير الذين لم يستخدموا منصاتهم للتحدث علناً ضد الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة.

واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا والعالم العربي حملة لمقاطعة هؤلاء المشاهير والمؤثرين والشركات الداعمة لهم، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع عزة المستمرة منذ، السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب تقرير مصور “للتلفزيون العربي” تهدف الحملة إلى إلغاء متابعة مشاهير عرب وعالميين صمتوا عن دعم غزة وأهلها الذين يتعرضون لإبادة جماعية.

وقالت جوردان وهي تيكتوكر أمريكية: الآن يجري تنفيذ حظر لمشاهير لا يستغلون منصاتهم للحديث عن الحرب.

وسم #مقاطعة_المشاهير يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في أميركا والعالم العربي لمقاطعة المشاهير والمؤثرين والشركات الداعمة لهم في ظل الحرب الإسرائيلية على #غزة.. ما القصة؟ 👇@AnaAlarabytv pic.twitter.com/25WsPpXkul — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 12, 2024

وأضافت أن الغاية من الحملة هو التأكد من استخدام المشاهير لمنصاتهم بالطريقة المناسبة والكشف عما يحدث في فلسطين. ووفق تقرير التلفزيون العربي انطلقت الحملة عقب حفل الأزياء “ميت غالا” الذي ينظم سنوياً في أمريكا ويحظى باهتمام عالمي ضخم.

كيم كاردشيان

واستهدفت الحملة مشاهير أبرزهم “كيم كاردشيان” التي خسرت آلاف المتابعين والمغنيتين “تايلور سويفت ” و”سيلينا غوميز” ومشاهير آخرين كانوا من الحاضرين في الحفل المذكور.

وقالت “راي” وهي ناشطة في الحملة إن “كيم كاردشيان” خسرت 3 ملايين متابع. وتابعت أن “المشاهير والمؤثرين على “تيك توك” هم بشر مثلنا نحن من أعطاهم القوة ونحن نستطيع استردادها.

في حين دعا ناشطون إلى حظر الشركات الداعمة لهم، وامتدت الحملة إلى البلدان العربية ، إّذ دشن ناشطون وسم “مقاطعة المشاهير” تضامناً مع الحملة الأمريكية في سياق دعم القضية الفلسطينية.

صمت الحملان

وتباينت ردود وتعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي”موقع إكس-تويتر سابقاً بخصوص الحملة العالمية التي أكدوا على ضرورة تطبيقها في البلدان العربية، وإلغاء متابعة كل شهير ومؤثر تعامى عما يجري في غزة ولجأ إلى “صمت الحملان”.

وقالت “كوثر بني جليل”: “شخصيًا لم أنتظر 7 أشهر لأقاطع، من أول أيام الحرب قررت ألغي متابعتي للكلً بما فيهم الصحف والجرائد.”

وأضافت: “الحملة تلقى نجاحا كبيرا فلا تفوًتوا فرصة المساهمة ، قاطع كل من يدعم الاحتلال”.

الشباب بأمريكا قرروا يطوًروا معارضتهم للحرب المجنونة على غزة فأطلقوا حملة #مقاطعة_المشاهير #blockout2024

شخصيًا لم أنتظر 7 أشهر لأقاطع، من اول أيام الحرب قررت ألغي متابعتي للكلً بما فيهم الصحف والجرائد.

الحملة تلقى نجاحا كبيرا فلا تفوًتوا فرصة المساهمة

قاطع كل من يدعم للإحتلال pic.twitter.com/6HdvoVw9nF — Kawther Banni Jalel🔻🔻🔻 (@kawther_jalel) May 11, 2024

وعبر “يزن داوود” عن اعتقاده بأن “الموضوع ببساطة فلوس. الرزق على الله وليس على العبد ، ولكن هناك أناس طماعين ولا يشبعون ويبيعون المبادىء مقابل المال”.

وعقبت “مايا رحال”: “منذ بداية حرب وأنا أرى المشاهير العربية منفصلين تماما عن واقع مايحدث في غزة.إحياء حفلات ورقص وكأن لاعلاقة لهم بأبناء جلدتهم”.

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وأردفت:”لذلك أخذت علي نفسي عهدا أن أقاطع كل المشاهير العربية التي ترقص على دماء وأشلاء شعبي وأسوة بمقاطعة الشباب الأمريكي لمشاهيرهم”.