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استفزاز إسرائيلي في غزة بتحويل مسجد إلى مطبخ

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استفزاز إسرائيلي في غزة بتحويل مسجد إلى مطبخ

وطن – في استفزاز إسرائيلي جديد خلال الحرب المستمرة على غزة، أظهرت لقطات مصورة جنودًا إسرائيليين يحولون مسجدًا إلى مكان للطبخ. جرت الواقعة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، حيث أظهر الفيديو تقديم وجبات للجنود بعد تحويل المسجد إلى مطبخ. وبينت المشاهد طاولات كبيرة داخل المسجد عليها أصناف مختلفة من الأغذية.

انتشرت كذلك صورة لجندية أمريكية تخدم في جيش الاحتلال تدعى يائيل سيندلر، حيث نشرت صورة من داخل مسجد رفح تظهر إساءة للنبي محمد. تزامنت هذه الاستفزازات مع مواصلة الاحتلال توغله في رفح، حيث بدأت العملية في 6 مايو وسط تجاهل للتحذيرات الدولية.

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