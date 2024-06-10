من المزروعي إلى الشمري ومن قطر إلى الجزائر… سياسة بن زايد لتشويه الخصوم بـ”الردح”

وطن – في أسلوب جديد لمواصلة تشويه خصومها، تقود أبوظبي حملات مسعورة ضد دول الجوار عبر عملاء “شيطان العرب”.

حيث أثار الشاعر عبدالرحمن الشمري غضب الجزائريين بعد تصريحاته التي شكك فيها في تاريخ نضال الجزائر وعدد شهدائها، مما اضطره للاعتذار بعد تحرك هيئة الإعلام السعودية للتحقيق معه ومع مقدم البرنامج.

محمد بن زايد يستهدف الجزائر التي عارضت مواقفه من القضايا الإقليمية، خاصة الملف الليبي والتطبيع مع إسرائيل، وقضية الصحراء المغربية.

بينما لم يكتف بن زايد بتوظيف الشمري، بل استعان بمدون آخر يدعى حمد المزروعي لمهاجمة قطر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مستخدماً كلمات خارجة عن نطاق الأدب وحدود الأخلاق.

من المزروعي لمهاجمة #قطر إلى الشمري لمهاجمة #الجزائر…”شيطان العرب” يوظف عملائه مجدداً لتشويه خصومه pic.twitter.com/MpzRkCc83b — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 10, 2024