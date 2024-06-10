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مرض فطري جديد يصيب الشاذين جنسيًا ويصل إلى أمريكا الشمالية

بقلم
مرض فطري جديد يصيب الشاذين

وطن – أثار تقرير نشرته مجلة JAMA Dermatology حول انتشار عدوى خميرة جنسية جديدة بين المثليين، قلقاً كبيراً في الأوساط الطبية.

وأصيب رجل أمريكي بالعدوى بعد رحلة إلى إنجلترا واليونان وكاليفورنيا، حيث مارس الشذوذ مع عدة رجال.

عاد الرجل إلى منزله ليكتشف طفحاً جلدياً أحمر وحكة شديدة على ساقيه وفخذيه، وشخص الأطباء حالته بأنها عدوى خميرة جديدة من نوع Trichophyton mentagrophytes من النوع السابع.

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