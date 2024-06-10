مجزرة النصيرات.. صهاينة العرب الإماراتيون يحتفلون مع إخوانهم الإسرائيليين

وطن – شهدت منصات التواصل الاجتماعي مشهداً مقززاً بعد احتفاء عدد من الإماراتيين بالمجزرة الإسرائيلية في النصيرات، التي أسفرت عن تحرير 4 أسرى إسرائيليين من وسط غزة.

لم يكترث صهاينة العرب الإماراتيون بقتل وإصابة مئات الفلسطينيين في هذه المجزرة المروعة، بل احتفوا بتخليص الأسرى الأربعة مع التشفي في المقاومة الفلسطينية.

صهاينة العرب الإماراتيون يحتفلون مع إخوانهم الإسرائيليين بعد #مجزرة_النصيرات وتخليص 4 أسرى من وسط قطاع #غزة pic.twitter.com/Ax8SVLjwrS — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 9, 2024