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مجزرة النصيرات.. صهاينة العرب الإماراتيون يحتفلون مع إخوانهم الإسرائيليين

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صهاينة العرب الإماراتيون يحتفلون مع إخوانهم الإسرائيليين

وطن – شهدت منصات التواصل الاجتماعي مشهداً مقززاً بعد احتفاء عدد من الإماراتيين بالمجزرة الإسرائيلية في النصيرات، التي أسفرت عن تحرير 4 أسرى إسرائيليين من وسط غزة.

لم يكترث صهاينة العرب الإماراتيون بقتل وإصابة مئات الفلسطينيين في هذه المجزرة المروعة، بل احتفوا بتخليص الأسرى الأربعة مع التشفي في المقاومة الفلسطينية.

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