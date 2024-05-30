“وين خادم الحرمين”.. سفير السعودية في بلجيكا يتعرض لموقف محرج (فيديو)

وطن – تعرض السفير السعودي في بلجيكا “خالد الجندان” لموقف محرج بشأن موقف المملكة من العدوان الإسرائيلي على غزة، وتخاذل الرياض عن دعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك حينما استوقف ناشط عربي السفير السعودي في الشارع، وهو يهم بركوب سيارته مذكراً إياه بما يجري في غزة وموت أطفالها ونسائها على يد الآلة العسكرية الإسرائيلية، فيما تخاذلت العديد من الدول العربية والخليجية ومنها السعودية عن نصرتهم.

موقف محرج للسفير السعودي في بلجيكا حول #غزة صدق من قال: من يخدم ابن سعود كالذي يتعامل مع الفحم لا يناله إلا سواد الوجه واليدين. pic.twitter.com/Dr5VUe2hLT — عبدالله الغامدي (@Alghamdi_AA) May 30, 2024

موقف محرج للسفير السعودي في بلجيكا بسبب غزة

واستوقفه الناشط العربي المقيم في بلجيكا، بعد مأدبة غداء أقامها رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، لسفير السعودية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، خالد بن إبراهيم الجندان.

أقام رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر اليوم مأدبة غداء على شرف معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان @KhalidJindan، سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية… pic.twitter.com/QnrC9XKfDk — Gulf Research Center – مركز الخليج للأبحاث (@Gulf_Research) May 30, 2024

وظهر الجندان، الأربعاء، وهو يخرج من مكان المأدبة ويضع يديه في جيوب بدلته ففوجىء بشاب يقول له: “وين خادم الحرمين.. شايفين أطفال غزة شو عم يصير فيهم.”

واستدرك “ولا ما بتابعوا الأخبار؟!”.. وكرر الشاب سؤاله بينما بدا السفير السعودي وهو يدخل السيارة: “عم تشوفو اللي عم بصير بفلسطين.. وين بن سلمان .. وين خادم الحرمين.”

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“ذل وهوان”

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “منصة إكس”-تويتر سابقاً- حول الموقف المحرج لسفير المملكة في بلجيكا على يد شاب لم تكشف هويته واستغربوا صمته وعجزه عن الرد.

وعلق “عبد الله الغامدي” في هذا السياق: “صدق من قال: من يخدم ابن سعود كالذي يتعامل مع الفحم لا يناله إلا سواد الوجه واليدين.”

وفي السياق ذاته عقب “معراجي وهيب”:”خزي وذل وهوان وفضايح في الدنيا والآخرة”.

خزي وذل وهوان وفضايح في الدنيا والآخرة. — معراجي وهيب (@MOHAMED2mohajir) May 30, 2024

وقال “محمد مداح آل ماضي”:” لقد أوصلهم بن سلمان إلى حالة الذل والانسلاخ عن كل القيم”.

والأربعاء، زعم كبير الجمهوريين في لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأمريكي “ليندسي غراهام”، في مؤتمر صحفي بإسرائيل أن المملكة العربية السعودية لا تعارض القضاء على حماس، وشدد عن دعمه الكامل للاحتلال ضد قرارات الجنائية الدولية.

هذا هو اليوم الثالث ولا تكذيب من ابن سلمان على قول السيناتور غراهام من أنه لن يطبع مع الكيان دون تدمير كتائب القسام..هذا لتعلموا أن هذه المجازر بحق شعبنا بتمويل العرب أيضا. ماذا اختلف ابن سلمان عن شرموطة بني إسرائيل سالومي التي طلبت رأس يحيى مقابل الرقص في حضن أبيها.#السعودية pic.twitter.com/TSipjsHHVu — محمد الوليدي (@mdalwalidi) May 30, 2024

وكان السيناتور عن ولاية كالورينا الجنوبية ليندسي غراهام، سافر إلى المملكة العربية السعودية عدة مرات خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وهو من مؤيدي التوصل إلى اتفاق شامل مع السعودية.