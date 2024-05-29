مدونة مصرية تعلق على اتهامها بالتحريض على الدعارة.. ووالدها يؤكد: “مقاطعها محترمة” (شاهد)

وطن – في قضية أثارت جدلا وتفاعلا واسعا في الشارع المصري، ردت المدونة الشهيرة هدير عبدالرازق على التهم الموجة إليها بـ”التحريض على الدعارة والفجور”.

جاء ذلك بعد عرضها على النيابة العامة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عبدالرازق قبل أيام، بعد أن وجهت لها عدة اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المدونة أدلت بأقوالها أمام النيابة العامة قائلة إنها تنشر مقاطع الفيديو للترويج لمنتجات نسائية، تتضمن ملابس داخلية.

وأضافت في أقوالها أنها عارضة أزياء تعمل على الترويج للمنتجات بغرض التربح المادي من الإعلانات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن السبب وراء الزج بها في هذه القضية يعود لزوجة رجل أعمال كان قد تقدم لخطبتها، حيث دفعت بها إلى هذه الاتهامات.

والد المدونة يعلق على الاتهامات

ودافع والد هدير عن ابنته في حديث تلفزيوني قائلا إنها تنشر مقاطع فيديو للترويج لمنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المقاطع محترمة وموافقة للمعايير الاجتماعية وأغلب تلك المقاطع قديمة.

وأشار إلى أن ابنته “رفضت” الارتباط برجل أعمال أراد الزواج بها، مما جعل زوجته تنتقم من هدير، على حد قوله.

وتسائل الأب: “هل هناك قانون يمنع ارتداء لبس عار؟”، في إشارة إلى ملابس تظهر أجزاء متفرقة من الجسم.

اتهامات موجهة للمدونة الشهيرة

وكانت التحقيقات الأولية قد أفادت بأن المتهمة استغلت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.

وأسندت النيابة 3 اتهامات للبلوغر هدير عبدالرازق، أولا نشر أخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.