هدير عبد الرازق في قبضة مباحث الآداب.. بلوغر شهيرة شغلت المصريين

وطن – ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر، القبض على البلوغر الشهيرة “هدير عبدالرازق”، من داخل شقتها بأحد “كمبوندات” القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

وكانت أجهزة الأمنية رصدت نشر البلوغر هدير عبدالرازق، عددا كبيرا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك وفيسبوك وإنستغرام” تحرض فيها على الفسق والفجور.

ووفقا لما نشره موقع “مصراوي” المحلي فإن الأجهزة الأمنية حددت موضع تواجد البلوغر هدير عبد الرازق بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وانتقلت قوة أمنية صباح الأحد، وألقت القبض على البلوغر وبحوزتها هاتف محمول خاص بها.

وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، وتم اقتيادها تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

دعوى قضائية بتهمة التحريض على الفجور

وجاء ذلك بعد أن تقدم أحد المحامين المصريين ببلاغ للنائب العام ضد البلوغر الشهيرة هدير عبد الرازق، يتهمها فيه بالتحريض على الفجور وهدم قيم المجتمع.

وكان المستشار “أشرف فرحات” تقدّم ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر “هدير عبد الرازق”، لإتيانها أفعال للدعارة الإلكترونية العلنية والاتجار بالبشر، بعد أن ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بملابس فاضحة وبإشارات وعبارات إباحية.

وكانت -بحسب البلاغ- تستعرض ملابسها الداخلية وجسدها العاري بشكل سافر، وتعطي نصائح جنسية مباشرة للفتيات لإقامة علاقات محرمة، وتقدم ذلك المحتوى بصورة علنية.

وأكد المحامي في بلاغه بأن تلك الأفعال تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور، ونشر محتوى غير أخلاقي على الإنترنت، -حسب ما نشره حينها موقع “القاهرة 24” الإخباري-.

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اتهمت بقضيتين سابقتين

يذكر أن البلوغر هدير عبد الرازق الملقبة “أم شهد” سبق أن تم اتهامها في قضيتين وصدر ضدها حكم بالحبس، وغرامة قدرها 20 ألف جنيه.

وهدير عبدالرازق من مواليد 1998، ابنة لأبويين مصريين، وتعرف نفسها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، بأنها ناشطة اجتماعية، ومطلقة وليس لديها أولاد.

تزوجت من رجل خمسينيّ، يدير ملهى ليليّ، وانفصلت عنه، وظهرت في فيديو، تذمه فيه بدعوى السماح لزوجته الأولى بالتعدي عليها، والتدخل في شؤونها.