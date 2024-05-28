الرئيسية » حياتنا » حزن بعد وفاة المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم.. ما هويتها وكم ظلت في الخدمة؟ (شاهد)

حزن بعد وفاة المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم.. ما هويتها وكم ظلت في الخدمة؟ (شاهد)

بقلم
المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم

وطن – أثيرت حالة من الحزن والتفاعل، بعد وفاة مضيفة جوية تملك رقما قياسيا بأنها الأطول خدمة في العالم.

ونعت الخطوط الجوية الأميركية، بيتي ناش المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم، التي توفيت عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقالت “أميركان إيرلاينز”، في منشور على موقع (إكس): “ننعي بيتي التي أمضت ما يقرب من 7 عقود في خدمة عملائنا”.

بيتي ناش المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم
توفيت بيتي ناش في دار لرعاية المسنين بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي

وبدأت ناش التي جرى الإعلان عن وفاتها في 17 مايو، مسيرتها المهنية من خلال رحلة يومية للخطوط الجوية الشرقية، بين واشنطن العاصمة وبوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس، حتى تتمكن من العودة إلى منزلها كل ليلة لرعاية ابنها، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.

  • اقرأ أيضا:
مضيفة طيران تكشف قاعدة أساسية يجب على الركاب أن يتقيدوا بها

وفي عام 2022 دخلت ناش موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول مضيفة طيران خدمة في العالم، إذ بدأت رحلتها العملية في عام 1957.

وفاة في دار رعاية

وجرى الإعلان عن وفاة ناش في دار لرعاية المسنين، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي مؤخرًا، وفقا لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأميركية.

وقالت رابطة المضيفات المحترفات، (APFA) وهي النقابة التي تمثل مضيفات الخطوط الجوية الأميركية، في بيان، إن ناش “أثرت على الكثيرين بتفانيها في العمل”.

قد يعجبك أيضاً

تفاصيل جديدة عن استشهاد جندي مصري على الحدود برفح: قتله قناص إسرائيلي

المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم

حزن بعد وفاة المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم.. ما هويتها وكم ظلت في الخدمة؟ (شاهد)

نجا من الموت في قصف إسرائيلي سابق.. الكشف عن هوية الجندي المصري شهيد إطلاق النار على الحدود

ليلى بنعلي مرتبكة بأول ظهور.. خرجت عن صمتها بشأن اتهامها بإقامة علاقة مع أندرو فورست

ليلى بنعلي مرتبكة بأول ظهور.. خرجت عن صمتها بشأن اتهامها بإقامة علاقة مع أندرو فورست (فيديو)

صور فاضحة مزعومة للوزيرة ليلى بنعلي في باريس تقلب المغرب.. نشرتها صحيفة أسترالية

صور فاضحة مزعومة للوزيرة ليلى بنعلي في باريس تقلب المغرب.. نشرتها صحيفة أسترالية

بيان لمفتي سلطنة عمان عن استمرار المقاومة بأسر جنود وضباط الاحتلال

بيان لمفتي سلطنة عمان عن استمرار المقاومة بأسر جنود وضباط الاحتلال

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior