حزن بعد وفاة المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم.. ما هويتها وكم ظلت في الخدمة؟ (شاهد)

وطن – أثيرت حالة من الحزن والتفاعل، بعد وفاة مضيفة جوية تملك رقما قياسيا بأنها الأطول خدمة في العالم.

ونعت الخطوط الجوية الأميركية، بيتي ناش المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم، التي توفيت عن عمر يناهز 88 عامًا.

We mourn the passing of Bette Nash, who spent nearly seven decades warmly caring for our customers in the air. She started in 1957 and held the Guinness World Record for longest-serving flight attendant. Bette inspired generations of flight attendants. Fly high, Bette. pic.twitter.com/XFTXyvsqFI — americanair (@AmericanAir) May 25, 2024

وقالت “أميركان إيرلاينز”، في منشور على موقع (إكس): “ننعي بيتي التي أمضت ما يقرب من 7 عقود في خدمة عملائنا”.

وبدأت ناش التي جرى الإعلان عن وفاتها في 17 مايو، مسيرتها المهنية من خلال رحلة يومية للخطوط الجوية الشرقية، بين واشنطن العاصمة وبوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس، حتى تتمكن من العودة إلى منزلها كل ليلة لرعاية ابنها، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.

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وفي عام 2022 دخلت ناش موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول مضيفة طيران خدمة في العالم، إذ بدأت رحلتها العملية في عام 1957.

وفاة في دار رعاية

وجرى الإعلان عن وفاة ناش في دار لرعاية المسنين، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي مؤخرًا، وفقا لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأميركية.

وقالت رابطة المضيفات المحترفات، (APFA) وهي النقابة التي تمثل مضيفات الخطوط الجوية الأميركية، في بيان، إن ناش “أثرت على الكثيرين بتفانيها في العمل”.