حزن بعد وفاة المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم.. ما هويتها وكم ظلت في الخدمة؟ (شاهد)

وطن – أثيرت حالة من الحزن والتفاعل، بعد وفاة مضيفة جوية تملك رقما قياسيا بأنها الأطول خدمة في العالم.

ونعت الخطوط الجوية الأميركية، بيتي ناش المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم، التي توفيت عن عمر يناهز 88 عامًا.

We mourn the passing of Bette Nash, who spent nearly seven decades warmly caring for our customers in the air. She started in 1957 and held the Guinness World Record for longest-serving flight attendant. Bette inspired generations of flight attendants. Fly high, Bette. pic.twitter.com/XFTXyvsqFI

