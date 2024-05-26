الرئيسية » رياضة » 8 سيارات فارهة داخل قصر رونالدو في السعودية! .. فيديو يثير جدلاً

8 سيارات فارهة داخل قصر رونالدو في السعودية! .. فيديو يثير جدلاً

بقلم
فيديو قصر رونالدو المزعوم في السعودية

أثار مقطع فيديو، نشرته حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ، جدلاً واسعاً بين المعلقين، بعد مزاعم بأنه يظهر جانباً من قصر مهاجم وقائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السعودية.

ويظهر في المقطع 8 سيارات فارهة، مركونةً داخل القصر الفاخر الذي ادّعت الحسابات أنه يعود للنجم رونالدو في السعودية.

لكنّ الفيديو، أثار تعليقاتٍ متباينة بين المتابعين، فالبعض انبهرَ بالقصر المنسوب لـ”الدون”، وآخرون أكدوا أنه ليس قصر رونالدو، فيما قال البعض أنه الفيديو يتمّ نشره بين الحين والآخر وينسب إلى شخصية مشهورة ما.

اقرأ أيضاً: رونالدو ينضمّ لمنطقة فاحشي الثراء في دبي .. اشترى قصراً بجزيرة المليارديرات المعزولة

ويتواجد قصر الدون في منطقة المحمدية في العاصمة الرياض، حيث يبلغ سعره نحو 14 مليون يورو (أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي).

ويحصل قائد نادي النصر على 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا في عقده مع منافسي لقب الدوري السعودي للمحترفين.

ويضم القصر 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي، مع وجود مكان مخصص لاستقبال الزوار. مع وجود شلالات صناعية بالداخل، ومناطق خضراء واسعة في فناء المنزل.

وسبق لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نشرت صور قصر النجم البرتغالي في العاصمة السعودية الرياض، بعد انتقاله إلى صفوف النصر السعودي.

 

قد يعجبك أيضاً

الخطوط الجوية القطرية

فوق تركيا .. ماذا حدث لطائرة الخطوط الجوية القطرية!؟

فيصل المجفل سفير السعودية الجديد لدى نظام الأسد بعد سنوات القطيعة

من هو فيصل المجفل سفير السعودية الجديد لدى نظام الأسد بعد سنوات القطيعة؟

حاخام يهودي يزعم ملمحا للأردن: القرار اتخذ بسقوط نظام مملكة عربية غير خليجية

حاخام يهودي يزعم ملمحا للأردن: القرار اتخذ بسقوط نظام مملكة عربية غير خليجية

"الشبشب الغزاوي" حماس جعلته موضة العام.. أردني يسخر من الاحتلال على طريقته

“الشبشب الغزاوي” حماس جعلته موضة العام.. أردني يسخر من الاحتلال على طريقته (فيديو)

هدير عبد الرازق في قبضة مباحث الآداب.. بلوغر شهيرة شغلت المصريين

هدير عبد الرازق في قبضة مباحث الآداب.. بلوغر شهيرة شغلت المصريين

صواريخ حماس تطلق من أماكن مخفية وتتحرك تحت الأرض.. الدويري يكشف عن رسالة للمقاومة بقصف تل أبيب

صواريخ حماس تطلق من أماكن مخفية وتتحرك تحت الأرض.. الدويري يكشف عن رسالة للمقاومة بقصف تل أبيب (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior