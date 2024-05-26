8 سيارات فارهة داخل قصر رونالدو في السعودية! .. فيديو يثير جدلاً

أثار مقطع فيديو، نشرته حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ، جدلاً واسعاً بين المعلقين، بعد مزاعم بأنه يظهر جانباً من قصر مهاجم وقائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السعودية.

ويظهر في المقطع 8 سيارات فارهة، مركونةً داخل القصر الفاخر الذي ادّعت الحسابات أنه يعود للنجم رونالدو في السعودية.

لكنّ الفيديو، أثار تعليقاتٍ متباينة بين المتابعين، فالبعض انبهرَ بالقصر المنسوب لـ”الدون”، وآخرون أكدوا أنه ليس قصر رونالدو، فيما قال البعض أنه الفيديو يتمّ نشره بين الحين والآخر وينسب إلى شخصية مشهورة ما.

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ويتواجد قصر الدون في منطقة المحمدية في العاصمة الرياض، حيث يبلغ سعره نحو 14 مليون يورو (أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي).

ويحصل قائد نادي النصر على 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا في عقده مع منافسي لقب الدوري السعودي للمحترفين.

ويضم القصر 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي، مع وجود مكان مخصص لاستقبال الزوار. مع وجود شلالات صناعية بالداخل، ومناطق خضراء واسعة في فناء المنزل.

وسبق لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نشرت صور قصر النجم البرتغالي في العاصمة السعودية الرياض، بعد انتقاله إلى صفوف النصر السعودي.