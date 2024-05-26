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مشاهد مروعة وجثث متفحمة.. مقتل 27 شخصا في الهند بعد احتراق متنزه ترفيهي

بقلم
حريق في منتزه بالهند

وطن – في واقعة مؤلمة وثقتها مشاهد مروعة، قتل مالا يقل عن 27 شخصا بينهم عدة أطفال جراء حريق ضخم اندلع في متنزه ترفيهي بمدينة راجكوت بولاية غوجارات غربي الهند.

وقال مفوض الشرطة راجو بهارغافا إنه تمت السيطرة على الحريق، وأجريت عملية إنقاذ.

فيما أكد ضابط الشرطة فيناياك باتيل على أن جثث القتلى كانت متفحمة ومن الصعب التعرف عليها.

وعادة ما يكون المتنزه مكتظ بالعائلات التي لديها أطفال يستمتعون بالإجازة الصيفية المدرسية خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد).

وأظهرت لقطات مصورة رجال الإطفاء وهم يزيلون الحطام حول مبنى الأسطح المنهارة المصنوعة من الصفيح والتي قالت تقارير إعلامية إنها كانت تستخدم للعب البولينغ وعربات التسوق الصغيرة والترامبولين.

دعوى إهمال

ومدينة الملاهي مملوكة لشخص يدعى يوفراج سينغ سولانكي، وقال بهارغافا إن الشرطة سترفع قضية إهمال ضده.

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وأضاف: “سنسجل جريمة الإهمال والوفيات التي حدثت. وسيتم إجراء مزيد من التحقيقات بمجرد الانتهاء من عملية الإنقاذ”.

تعليق رئيس الوزراء الهندي

وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على موقع “إكس“: “لقد أحزنتنا مأساة الحريق في راجكوت جميعا. وفي محادثتي الهاتفية معه منذ فترة قصيرة، أخبرني رئيس وزراء ولاية غوجارات بوبندراباي باتل جي عن الجهود الجارية لضمان تقديم كل المساعدة الممكنة إلى المتضررين.”.

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حريق في منتزه بالهند

مشاهد مروعة وجثث متفحمة.. مقتل 27 شخصا في الهند بعد احتراق متنزه ترفيهي

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