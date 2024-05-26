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حاخام يهودي يزعم ملمحا للأردن: القرار اتخذ بسقوط نظام مملكة عربية غير خليجية

بقلم
حاخام يهودي يزعم ملمحا للأردن: القرار اتخذ بسقوط نظام مملكة عربية غير خليجية

وطن – زعم الحاخام الإسرائيلي “يعقوب يسرائيل هرتسوغ” الذي دأب على زيارة السعودية والإقامة بها لفترة وإظهار اندماجه مع المجتمع السعودي عبر مشاهد يبثها من المملكة، أن مرحلة خطيرة جداً ستمر بها المنطقة العربية، وأن قراراً اتخذ “بسقوط نظام مملكة عربية غير خليجية وسيكون صدمة يتبعه تبديل الرئيس في جمهورية عربية”.

وقال الحاخام “هرتسوغ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أثارت جدلا واسعا ما نصه: “مرحلة خطيرة جدا في المنطقة.. القرار اتخذ بسقوط نظام مملكة عربية غير خليجية.”

وتابع: “وسيكون صدمة يتبعه تبديل الرئيس في جمهورية عربية. سموني ازرقاليمامة، فالرياض.. اليمامة عندها كل خبر وكل حكاية.”

وقبل أيام أثار الحاخام يعقوب هرتسوغ الجدل أيضا بزعمه وجود تغيير كبير في أحد بيوت الحكم الخليجي.

من قصد بالمملكة غير الخليجية؟

وعبّر نشطاء عن اعتقادهم بأن الدولة المقصودة قد تكون الأردن أو المغرب.

وعن تفسير البعض لألغاز هرتسوغ كتب أحد النشطاء:”على حسب كلامك إما مملكة الأردن أو المغرب اما الجمهورية اما مصر – تونس – الجزائر – سوريا – العراق”

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وذهبت معظم التعليقات إلى أنه يلمز الأردن بحديثه، وهاجمه حساب “قريش” بالقول:”إلى كل كلاب بني قريظه وبني النظير بدون تحية.. اذا كنت تظن بأن الأردن بتكوينه العشائري لقمة سهله بأفواه الطارئين المارقين المتتطفلين..يجب عليك إعادة النظر في قرأتك.”

وتابع:”الأردن عصي عليكم بهمة أبناء العشائر وستكون الأردن مقبرة لكم ومن هو من امثالك ومن يشد على يدك.”

فيما سخر آخرون من الحاخام الإسرائيلي ومزاعمه بقولهم: “لماذا لم تتنبأ إذا بهجوم 7 أكتوبر الذي دمركم”.

وعلى طريقة الباحث الإسرائيلي المثير للجدل والمحسوب على الموساد إيدي كوهين، يسعى الحاخام يعقوب هرتسوغ لإثارة الجدل والبلبة بين الجمهور العربي، عبر نشر مثل هذه المزاعم والتخاريف تحت إدعاءات المعلومات السرية والمصادر الخاصة.

ويحلم الحاخام الإسرائيلي يعقوب هرتسوغ “46 عاما” في تأسيس مجتمع يهودي متكامل في السعودية ـ التي قال إنه سيقيم بها ـ واستيراد “طعام الكوشر إلى المملكة”، ويطلق على نفسه لقب “حاخام السعودية الأكبر”.

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