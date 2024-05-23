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“حاخام السعودية الأكبر”: تبديل مفاجئ قريب في أحد بيوت الحكم الخليجية

بقلم
حاخام السعودية الأكبر

زعم الحاخام اليهودي يعقوب يسرائيل هرتسوغ، أن هناك تبديلاً مفاجئاً قريباً في أحد بيوت الحكم الخليجية، في تغريدة غامضة له عبر حسابه بإكس أثارت جدلا واسعا.

وتابع “هرتسوغ” الذي يعرف نفسه بأنه الحاخام الأكبر في السعودية:”نتمنى أن يمر هذا التبديل بسلام.. نتمنى السلام والاستقرار للجميع وستبقى السعودية بيت العرب الأول.”

حاخام السعودية الأكبر يثير الجدل

الصورة التي نشرها الحاخام لنفسه مع التغريدة وتظهره في العاصمة الرياض، وذكره اسم السعودية في تغريدته أيضا، يؤكد بحسب نشطاء أنه يقصد المملكة ويلمح لمرض الملك سلمان وأن احتمال وفاته بات أقرب.

وأعلن الديوان الملكي السعودي قبل أيام، إصابة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالتهاب في الرئة، وسط إشاعات عن تأهب ولي العهد لتولي السلطة وإعلانه ملكا.

وقبل أيام تمنى الحاخام الإسرائيلي يسرائيل هرتسوغ، الشفاء للملك سلمان الذي وصفه بـ “سيدي” بعد إعلان الديوان تفاصيل مرضه.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع “إكس”: “صحة خادم الحرمين أولى القبلتين سيدي سلمان بن عبد العزيز في تحسن وأوضاعه الطبية مستقرة بعد عودته لمسكنه الخاص في الرياض.”

وأضاف: “حفظ الله الملك سلمان وسمو ولي العهد محمد بن سلمان”.

هرتسوغ في السعودية

وكان الحاخام المتطرف “يعقوب يسرائيل هرتسوغ” زار السعودية لأول مرة، في أكتوبر 2021 وحرص على التقاط عشرات الصور في عدة أماكن، ونشر فيديو لنفسه في عدة مناطق بالمملكة، ومنها مقطع أظهره وهو يرقص مع تاجر سعودي.

وتكررت زيارته للسعودية حتى وصلت في شهرين إلى عشرات الزيارات، منها 5 زيارات في شهور صيف 2021، وظل يروج لنفسه علي أنه ممثل الجالية اليهودية في السعودية وأنه الحاخام الأكبر هناك مع أنه لا توجد جالية يهودية أصلا بالمملكة.

وسبق أن زعم صحفي اسرائيلي أن الحاخام هرتسوغ افتتح مكتبا للديانة اليهودية في الرياض، وهو ما لم تؤكده السعودية.

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