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بعد يوم من صفعة قائد اللواء الجنوبي.. الاحتلال يزعم انتشال جثامين 3 أسرى بغزة

بقلم
الاحتلال يزعم انتشال جثامين 3 أسرى بغزة

وطن – زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه عثر على جثث 3 أسرى في جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك في عملية دارت خلالها معارك عنيفة في المنطقة.

وادعى جيش الاحتلال في بيان، أنه استنادًا إلى معلومات استخباراتية تم التحقق منها، تم قتل الأسرى خلال هجوم 7 أكتوبر وتم أسر الجثامين من تقاطع مفلسيم إلى غزة.

وقال إنه تم انتشال جثامين الأسرى خلال الليل خلال عملية مشتركة للجيش والشاباك في جباليا.

وأفاد بأن الأسرى هم حنان يافلونكا وميشيل نيسنباوم وأوريون هيرنانديز.

وفيما لا يمكن الثقة في المزاعم الإسرائيلية، فإن هذا الإعلان يأتي بعد يوم مما كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، للمرة الأولى عن أسرها قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، خلال عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو الضابط الإسرائيلي البارز الذي أعلنت سلطات الاحتلال في ديسمبر الماضي أنه قُتل.

وقالت القسام في مقطع مصو: “اللواء أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، تم أسره في 7 أكتوبر، وتعرّض لإصابة أثناء اعتقاله”.

ووجهت القسام تساؤلًا مفتوحًا عن مصير حمامي، في ظل إصابته في هجوم 7 أكتوبر.

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وأضافت مستنكرة موقف حكومة بنيامين نتنياهو من “قيادة تترك قادة جيشها في الأسر”، وأرفقت المقطع المصور بوسمي: “الوقت ينفد” و”حكومتكم تكذب”.

اللواء أساف حمامي
كتائب القسام تعلن عن أسرها قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة اللواء أساف حمامي خلال عملية “طوفان الأقصى”

يُشار إلى أنه في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن جيش الاحتلال، أن العقيد أساف حمامي (41 عامًا) قائد اللواء الجنوبي بقرقة غزة، قُتل في 7 أكتوبر، وتم الاحتفاظ بجثته في قطاع غزة.

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