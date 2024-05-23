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مشهد التعزية السعودية الرسمية في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه يثير تفاعلا

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الوفد السعودي في وفاة الرئيس الإيراني

وطن – أثيرت حالة من التفاعل، إزاء طريقة استقبال الوفد السعودي الذي وصل العاصمة الإيرانية طهران، لتقديم العزاء في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين بحادث تحطم مروحية.

وأظهرت اللقطات، وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري وهو يستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وجاء الاستقبال بترحيب حار أثناء تقديم الوزير السعودي تعازي بلاده في مصرع الرئيس الإيراني ومرافقيه.

تفاعل واسع مع الترحيب الحار

وأبرز العديد من النشطاء، حالة الترحيب الحار بالوفد السعودي من قِبل المسؤولين الإيرانيين، وذلك بعدما عانى البلدان من توتر حاد في العلاقات لمدة سنوات طويلة.

ورأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وفد بلاده في زيارة للعاصمة الإيرانية طهران لتقديم العزاء والمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وفاة الرئيس الإيراني
لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه مصرعهم في حادث تحطم مروحيته

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد بعث برقية عزاء ومواساة لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر، في وفاة إبراهيم رئيسي، ومرافقيه.

كما بعث ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر.

مصرع الرئيس الإيراني ومرافقيه

ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مصرعه رفقة ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع 7 مرافقين كانوا على متن مروحية تحطمت في محافظة أذربيجان الشرقية.

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الوفد السعودي في وفاة الرئيس الإيراني

مشهد التعزية السعودية الرسمية في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه يثير تفاعلا

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