مشهد التعزية السعودية الرسمية في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه يثير تفاعلا

وطن – أثيرت حالة من التفاعل، إزاء طريقة استقبال الوفد السعودي الذي وصل العاصمة الإيرانية طهران، لتقديم العزاء في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين بحادث تحطم مروحية.

وأظهرت اللقطات، وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري وهو يستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وجاء الاستقبال بترحيب حار أثناء تقديم الوزير السعودي تعازي بلاده في مصرع الرئيس الإيراني ومرافقيه.

وزير الخارجية الإيراني المكلف “علي باقري” يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير #فيصل_بن_فرحان بترحيب حار أثناء نقله تعازي القيادة #السعودية 🇸🇦 🇮🇷 pic.twitter.com/8WWpJaMfcP — The Saudi Post (@TheSaudi_post) May 22, 2024

تفاعل واسع مع الترحيب الحار

وأبرز العديد من النشطاء، حالة الترحيب الحار بالوفد السعودي من قِبل المسؤولين الإيرانيين، وذلك بعدما عانى البلدان من توتر حاد في العلاقات لمدة سنوات طويلة.

وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري يستقبل وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان بترحيب حار أثناء نقل سموه تعازي القيادة . pic.twitter.com/vixYWmRumX — ناصـر بن طامـي (@NasserBinTami) May 22, 2024

وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري

يستقبل سمو وزير الخارجية الأمير#فيصل_بن_فرحان بترحيب حار أثناء

نقل سموه تعازي القيادة pic.twitter.com/cOdos1l0cl — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) May 22, 2024

ورأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وفد بلاده في زيارة للعاصمة الإيرانية طهران لتقديم العزاء والمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد بعث برقية عزاء ومواساة لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر، في وفاة إبراهيم رئيسي، ومرافقيه.

كما بعث ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر.

مصرع الرئيس الإيراني ومرافقيه

ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مصرعه رفقة ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع 7 مرافقين كانوا على متن مروحية تحطمت في محافظة أذربيجان الشرقية.