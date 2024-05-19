لم يتبقَ منها شيء .. صور طائرة الرئيس الإيراني بعد العثور عليها وإعلان وفاته (شاهد)

بعد ساعاتٍ من البحث المعقد بسبب الأحوال الجوية، عثر على حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، فيما أعلنت وسائل إعلامٍ رسمية وفاة جميع ركابها.

وسقطت طائرة الرئيس الإيراني في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود، بينما ذكر التلفزيون الإيراني أنّ نظام تتبع مروحية الرئيس يظهر أن الحادث وقع قرب منجم نحاس سونقون شمال غربي إيران.

وأظهرت صور بعد نجاح فرق الإنقاذ في الوصول إلى موقع الحادث، حطام الطائرة، التي لم يبقَ منها شيء.

وأمس الأحد، تعرض طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لما وصف بـ”حادث هبوط صعب”، في محافظة أذربيجان الشرقية، أثناء عودته والوفد المرافق من افتتاح سد “قيز قلعه سي” المشترك على الحدود مع أذربيجان.

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🎥الرئيس الإيراني #ابراهيم_رئيسي وعدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية داخل الطائرة قبل تعرضها “لحادث صعب”، دون معرفة مصيرهم حتى الآن. pic.twitter.com/jB2SvGkyAI — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2024

وجرت عمليات البحث والإنقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا.

🔴عمليات البحث عن طائرة #الرئيس_الايراني #ابراهيم_رئيسي تتم سيرا على الأقدام لعدم إمكانية عبور المركبات بسبب وعورة منطقة الحادث. pic.twitter.com/8ECj4zYDtJ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2024

وكان على متن المروحية ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام “جمعة تبريز” آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس، وعنصر من عناصر الحرس الثوري من فيلق أنصار المهدي، والطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني.وفق وكالة “تسنيم”

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وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الايرانية.

ولد آية الله رئيسي 1960 في مدينة مشهد المقدسة وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة، والنائب العام للبلاد، وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة.بحسب وكالة ارنا

📷فرق الانقاذ الايرانية مدعومة بالمروحيات ومتسلقي الجبال تشارك في اعمال البحث عن طائرة #الرئيس_الايراني #ابراهيم_رئيسي . pic.twitter.com/psS93cIavz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2024

وعقد مجلس الحكومة اجتماعا عاجلا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية.

وأكدت الحكومة الإيرانية أن “مسار إبراهيم رئيسي سيستمر ولن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد”.