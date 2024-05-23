إفلاس شركة إماراتية عملاقة بنت برج خليفة ومطار دبي.. حقيقة خبر وفيديو أثارا ضجة

وطن – أثيرت حالة من الجدل بعد تداول حسابات على موقع التواصل الاجتماعي إكس، مقطع فيديو لخبر إشهار شركة أرابتك الإماراتية إفلاسها مؤخرًا.

وادعى متداول الفيديو أنّ إفلاس الشركة التي بنت برج خليفة وبرج العرب، يأتي في سياق انهيار اقتصادي يضرب مدينة دبي.

افلاس اكبر شركة اماراتية، الشركة التى بنت برج خليفة!!! اكبر افلاس في الفترة الاخيرة!سقوط شركة ( ارابتك القابضة) عملاق العقارات واعلان افلاسها ، وهى الشركة التي بنت برج خليفة وبرج العرب ومطار دبي ومطار أل مكتوم . pic.twitter.com/3kaZSx9Cnp — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) May 21, 2024

حقيقة الإدعاء

لكن تبين أن هذا الإدعاء غير حقيقي، وأن خبر إشهار شركة أرابتك القابضة الإماراتية إفلاسها قديم، ويعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ويعود الفيديو إلى تقرير تلفزيوني نشرته قناة CNBC عربية، يوم 25 أكتوبر 2022، وتستعرض فيه الخسائر التي أدت إلى إعلان شركة أرابتك الإماراتية إفلاسها آنذاك.

وقال المذيع في العرض الذي قدمه، إنّ شركة العقارات أرابتك، أعلنت إفلاسها بعد سلسلة خسائر كبرى لسنوات متواصلة، أدت إلى إصدار محكمة دبي الابتدائية حكمًا يقضي بإشهار إفلاس “أرابتك القابضة”، وبالحجز التحفظي على ممتلكات وأرصدة الشركة في الإمارات، بعدما بلغ إجمالي ديونها نحو 10.2 مليار درهم.

ارتفاع تضخم دبي

وجاء تداول الادعاء، مع أنباء عن تسارع معدل التضخم السنوي في دبي إلى 3.91 بالمئة في شهر إبريل/نيسان الفائت، ليسجل أعلى مستوى له من أكتوبر حين وصل إلى 4 بالمئة.

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وأتى ذلك التسارع بسبب ارتفاع تكاليف السكن والنقل بالدرجة الأولى، وزيادة أسعار فئة المطاعم والفنادق.

كما تراجعت أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات خلال شهر إبريل الفائت، إلى أقل مستوى منذ ثمانية أشهر، بعدما تأثر إنتاج الشركات ومبيعاتها بتداعيات العواصف والسيول التي شهدتها البلاد.

ماذا نعرف عن شركة أرابتك؟

وتأسست شركة أرابتك القابضة عام 1975 كشركة مساهمة عامة، وأُدرجت في بورصة دبي عام 2005.

وكانت تعد من أكبر شركات العقارات في الشرق الأوسط، وشاركت في بناء برج خليفة، وفي أبراج مختلفة ومبانٍ وفيلات سكنية، وساهمت في تصميم برج العرب، ومتحف اللوفر في أبو ظبي.

وعقدت الشركة اتفاقيات تجارية مع عدد الشركات العالمية الكبرى في مجال البناء، منها مجموعة بن لادن السعودية. كما حظيت بعقود لتنفيذ مشارع لتطوير البنية التحتية في مصر منذ عام 2010.