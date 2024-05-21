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“لو غاب القط ألعب يا فار” .. ماذا فعلت ياسمين صبري مع رونالدو في غياب جورجينا؟!

بقلم
ياسمين صبري مع رونالدو في غياب جورجينا

“لو غاب القط ألعب يا فار”، بهذه العبارة علّق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على صور جمعت الفناة المصرية ياسمين صبري مع نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي في الرياض.

وكثيراً ما التهم الجمهور ياسمين صبري بأنها تقلد جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو.

والتقت ياسمين صبري برونالدو خلال حضور مجموعة من نجوم الفن والمشاهير يوم السبت في فاعلية “حلبة النار”، التي جمعت بين الملاكمَين تايسون فيوري وألكسندر أوسيك، وأقيمت ضمن فعاليات “موسم الرياض” بالعاصمة السعودية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد ياسمين وكريستيانو معاً، في غياب جورجينا، في لقاء هو الأول لهما.

“أكيد قالوا له حرم أبو هشيمة السابقة عايزة صورة”

وكتب بعض المتابعين أن ياسمين استغلت غياب جورجينا لتخطف صورة مع “الدون”، خصوصاً أنها قابلته في عدة مرات سابقة لكن الفنانة المصرية لم تتجرأ على ما يبدو لأخذ صورة تذكارية مع اللاعب العالمي، خوفاً من شريكته.

بينما علق آخرون بشكل ساخر على الصورة مشيرين إلى أن رونالدو كان يبتسم بطريقة عادية بجانبها.

وقال البعض إن “الدون” ربما يعرف هويتها لأنه صديق مقرب من أحمد أبوهشيمة طليقها السابق. وكتب أحدهم “أكيد قالوا له حرم أبو هشيمة السابقة عايزة صورة”.

رونالدو وأحمد أبو هشيمة

بينما اعتبر البعض أنها فنانة ويحق لها أخذ صور تذكارية مع مشاهير العالم. لكن آخرين قالوا إن الصورة كانت لتصدر “الترند”.

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ياسمين صبري مع رونالدو في غياب جورجينا

“لو غاب القط ألعب يا فار” .. ماذا فعلت ياسمين صبري مع رونالدو في غياب جورجينا؟!

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