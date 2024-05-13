كوفية وعلم فلسطين.. خريجو كلية بيتزر الأمريكية يردون على رفض رئيسها للمقاطعة بتصرف لافت (شاهد)

وطن – أقدم خريجو كلية بيتزر الأمريكية، على تصرف لافت للرد على رئيس مجلس الكلية ستروم ثاكر الذي رفض مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

وجاء الرد خلال حفل التخرج، من خلال ارتداء الكوفية وإهداء عَلم فلسطين لرئيس مجلس الكلية، في رسالة قوية من الخريجين تؤكد إصرارهم على التضامن مع الفلسطينيين.

وأظهرت لقطات مصورة، صعود عدة طلاب إلى منصة التتويج متوشحين بالكوفية، وفي يد كل واحد منهم علم فلسطين، وحينما صعد كل منهم للتكريم صافح رئيس الكلية ستروم ثاكر ومنحه علما فلسطينيا صغيرا.

🎥في حفل تخرجهم .. الطلبة يستلمون شهاداتهم ويسلّمون العلم الفلسطيني إلى عميد الجامعة الذي رفض سحب الاستثمارات من الجامعات الإسرائيلية، واستخدم حق النقض ضد قرار المقاطعة الأكاديمية الذي أقرته أعلى هيئة ديمقراطية في كلية بيتزر بـ #كاليفورنيا. pic.twitter.com/ryxyrCoSsv — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 12, 2024

وكان ثاكر قد قاد مجلس أمناء الكلية، لرفض سحب الاستثمارات ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واعترض على قرار المقاطعة الأكاديمية الذي اتخذته أعلى هيئة حكم ديمقراطية في بيتزر.

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وسبق أن دعا خريجو دفعة 2024 وأعضاء من هيئة التدريس، مجلس أمناء الكلية إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل، وطالبوا بحجب التبرعات عن الكلية حتى يتم سحب هذه الاستثمارات.

تصويت لتعليق الدراسة

يُشار إلى أنه في 11 فبراير/شباط الماضي، صوت مجلس طلاب بيتزر بنسبة 1 مقابل 34 لتعليق برنامج الدراسة في الخارج مع جامعة حيفا الإسرائيلية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قامت كلية بيتزر بإسقاط برنامج الدراسة بالخارج في جامعة حيفا من قائمة البرامج المعتمدة مسبقا.

إلا أن رئيس مجلس الكلية ستورم ثاكر استخدم حق النقض ضد الاقتراح، الذي صوت عليه 71% لصالح المقاطعة المؤسسية الكاملة للجامعات الإسرائيلية.

تعاون عسكري

وتضم جامعة حيفا كليات عسكرية إسرائيلية، وصفتها الجامعة بأنها “العمود الفقري لبرامج تدريب النخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي”.

وتخصص جامعة حيفا صندوق “طوارئ” للطلاب الجنود، كما تضم قاعدة جليلوت العسكرية الإسرائيلية التي تعد امتدادا لجامعة حيفا.