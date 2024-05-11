عماني يتزوج من أذربيجانية ويفاجئ الجميع بالمهر الذي قدمه لها (فيديو)

وطن – عقد الشاب العماني “محمد الشحي” قرانه على فتاة أذربيجانية وكان المهر الذي قدمه لها عبارة عن “وردة” فقط كما ذكر، مما أثار تفاعلاً واسعاً وإعجاباً بطريقة الزواج والمهر.

وأذربيجان دولة مسلمة وهي واحدة من ست دول تركية مستقلة في منطقة القوقاز في أوراسيا.

وظهر المواطن العماني “الشحي” في مقطع فيديو إلى جانب عروسه التي بدت وهي ترتدي الزي التقليدي للأذربيجانيات. وسأله مصور الفيديو بعد أن بارك له ولعروسه كم كان المهر، فأجابه: “وردة” ولكنها –كما قال- تستحق الملايين –

وعاود المصور ليسأله إن كان يشجع الزواج بفتيات من هذه المدينة فأجابه دون تردد انظر إلى الجمال والأخلاق.

متداول: شاب عماني يتزوج فتاة أذربيجانية ومهرها وردة ❤️. pic.twitter.com/CRflhDOnW9 — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 11, 2024

وتقدم الحكومة الأذرية تأشيرات من المطار أو حتى عن طريق الفيزا الإلكترونية للخليجيين في خدمة لا تتجاوز بضع ساعات، ما ساعد على استقطاب الكثير من السياح الخليجيين من مختلف دول المنطقة، من الراغبين في الاستجمام والتمتع بسحر الطبيعة والاطلاع على التراث المتنوع.

وبالإضافة إلى نسائها الجميلات تتميز أذربيجان بموقعها الفريد والمتميز على بحر قزوين، ممتدة بحدود مع جورجيا وايران وروسيا وأرمينا، حيث تشكل إحدى الدول التي يمر عبرها خط تجارة الحرير على مدى سنوات طويلة، قبل أن تكون أحد المنتجين الرئيسين للنفط لتصبح من خلاله واحدة من أباطرة الطاقة.

زواج العمانيين من أجانب

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق، أصدر في نيسان 2023 مرسوما بشأن زواج العمانيين من أجانب، وقد أصبح هذا الزواج مسموحا دون الحاجة لتصريح.

وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية وقتها، أن المادة الأولى منه قضت بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.

#عاجل مرسوم سلطاني في شأن زواج العمانيين من أجانب قضت مادته الأولى بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.#العمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 16, 2023



وقضت المادة الثانية بوجوب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

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ووفق المجلس الأعلى للقضاء فإن عدد طلبات العُمانيين للزواج من أجانب المسجلة لدى دوائر الكاتب العدل خلال الفترة الزمنية من، 1 يوليو وحتى 29 نوفمبر، بلغ حوالي 2820 طلبا، منها 1212 طلبا تمت الموافقة عليه، و1608 طلبات قيد الدراسة.