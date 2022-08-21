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الهدهد

داعية عُماني يناشد بتسهيل اجراءات الزواج من أجنبيات ويثير غضب العُمانيات.. لماذا؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
داعية عُماني والزواج من أجنبيات watanserb.com
داعية عُماني والزواج من أجنبيات
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وطن- تزامناً مع تصدُّر وسم “الاجنبيات دلع وبدون مهر” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في سلطنة عمان، تداول ناشطون عمانيون مقطع فيديو للداعية طلال السلماني، يناشد فيه السلطات بتسهيل إجراءات الزواج من خارج السلطنة في ظلّ ارتفاع أسعار المهور في الداخل.

ووفقاً للفيديو المتداوَل الذي رصدته “وطن”، فقد تساءل “السلماني” لماذا يُسمح فقط للبعض بالزواج من الخارج وباشتراطات معينة؟، مشيراً إلى أن أحد المختصين أجابَه بأن السلطات تريد من الشباب العماني التزوّج من بنات السلطنة.

وأضاف مستنكراً، بأن مهر الفتاة العمانية أصبح مرتفعاً جداً، ويصل ما بين (10-12) ألف ريال، في حين أن تكلفة الزواج من فتاة من الخارج بجميع المصاريف لا تتجاوز 2000 ريال عماني.

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دعوة لتخفيض المهور

ودعا “السلماني” السلطات إلى ضبط هذا الأمر، مشيراً إلى الضغوطات التي يواجهها الشاب العماني، التي يتقاضى راتباً شهرياً يُقدر بـ 350 ريالاً، متسائلاً، متى يستطيع الشاب العماني أن يجمع المهر الذي يُطالَب به في داخل السلطنة، مؤكّداً بأن مبلغ 2000 ريال يكفي مهراً للفتاة العمانية ويمكن الرفع لمبلغ 3000 ريال.

غضب من دعوة “السلماني”

حديث الداعية “السلماني” أثار موجة غضب كبيرة جداً في صفوف الفتيات اللاتي عبّرن عن استيائهن من حديثه، حيث قالت المغرّدة “مآثر”: “ماعندهم سالفة غير الزواج والمهور ذاك الدرب روحوا محد ماسكنكم.. يوم شي وظيفة وسيارة الحمدلله وشكر يغنينا من كلامكم”.

كما استغربت المغرّدة “طفول” حديث “السلماني” بالقول: “من الأشياء الغريبة في كلامه انه شايف 10 آلاف كثير”.

كما استنكرت المغرّدة “المحامية آروو” حديثه بالقول: “الفين وش تجيب لك فالزمن هذا !! من حقها تاخذ اللي تبيه والمهر مرتبط بتطورات العصر اللي يبي يتزوج يشتغل لين يجمع المهر المطلوب ماتبي ارتاح مكانك”.

من جانبها، قالت المغرّدة “أماني الراسبية”: “في الزواج من الخارج قد نجد ماهو اقل من ذلك في ظل ظروف تعيشها كثير بلدان، قد يصل حد الزواج دون مقابل لضمان العيش الكريم. حل مشكلة غلاء المهور ليس بخلق مشاكل أخرى كالتشتت واختلاف الثقافات و و و”.

وسخرت المغرّدة “شيماء صالح” من حديثه قائلة: “ب٢٠٠٠ مع النقل بس؟ والشحن والتغليف والضريبة وشركة التوصيل؟ أتمنى تقترح حل حال هذي الأمور بعد”.

مرسوم سلطاني بأحكام تنظيم زواج العمانيين من الأجانب

يشار إلى أنه في عام 1993 أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد، مرسوماً سلطانياً يقضي بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين و إجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية من أجانب، حيث قضت المادة الأولى من المرسوم بتفويض وزير الداخلية لإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب، و أصدر وزير الداخلية في العام ذاته قراراً وزارياً بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب، كما تمّ تعديل الملحق المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه في عام 2012.
وبموجب المرسوم السلطاني (٥٨/٩٣) فقد تمّ إصدار تفويض لوزير الداخلية بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب، وإعمالاً للمرسوم السلطاني أصدرت وزارة الداخلية قرارها الوزاري رقم (٩٢/١٩٩٣) بإصدار تنظيم زواج العمانيين من أجانب.

شروط الزواج من أجنبية

واشترط القرار الوزاري على الراغب بالزواج من الخارج أن يتقدم بطلبه لدى وزارة الداخلية، وذلك للحصول على التصريح الذي يُجيزُ له الزواج من أجنبية، شريطة أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
– أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج.

-أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرًا ماليًا على تكاليف الزواج و توفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة.

– ألا يكون متزوجًا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية.
ويجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات الآتية:

-إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسيةٍ إلى إحدى دول مجلس التعاون .
-إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني، قد وُلد في عمان من أم عمانية وحافظ على إقامته مدة ثمانية عشر عاماً.
– إذا كانت المرشحة للزواج مترمّلة أو مطلقة من زوج عماني ولها منه أبناء .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب، وذلك في الحالات الآتية:

– إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى .
– إذا كان طالب الزواج من المواطنين العُمانيين بالجنسية.
– إذا توفّرت لدى طالب الزواج ظروف يُقدِّر الوزير معها ملاءمةَ التصريح له بالزواج، ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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